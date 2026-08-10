Ximena Herrera es eliminada y llega al “Exilio” en LCDLF México
La segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó una sorpresa. Ximena Herrera se convirtió en la segunda eliminada del reality, pero su salida no fue definitiva gracias a una nueva dinámica llamada el “Exilio”.
Tras conocerse el resultado, la producción anunció que Ximena permanecerá durante 48 horas en una zona especial junto a Mariana Ochoa, la primera eliminada. El público decidirá mediante votación cuál de las dos regresará a la competencia.
Ximena Herrera llega al “Exilio” de La Casa de los Famosos México
Durante la gala, Galilea Montijo explicó que las dos eliminadas tendrán una segunda oportunidad. Ximena y Mariana permanecerán en el “Exilio” durante 48 horas. Después, el público elegirá a una de ellas para volver a entrar a la casa como jugadora.
La nueva dinámica cambia el formato tradicional del reality, ya que las personas eliminadas no abandonan de inmediato la competencia.
Ernesto, Memo y Massad siguen en la competencia
Antes de anunciar la eliminación, los habitantes nominados fueron llamados uno a uno.
Los primeros en regresar a la casa fueron:
- Ernesto Laguardia
- Memo Schutz
- Massad Altamimi
Los tres recibieron el apoyo del público y continuarán dentro del reality.
Por su parte, Massad regresará a la casa después de protagonizar uno de los momentos más tensos de la noche con Ese Pérez.
Fuerte discusión entre Ese Pérez y Massad
Durante los posicionamientos, Ese Pérez cuestionó la participación de Massad en las tareas de limpieza y mencionó su religión.
Massad pidió que no involucrara sus creencias religiosas y ambos intercambiaron reclamos sobre la convivencia dentro de la casa.
Otros habitantes también explicaron sus decisiones durante los posicionamientos. Varios señalaron diferencias de estrategia o convivencia como motivo para pedir la salida de alguno de sus compañeros.
El público decidirá quién regresa a LCDLF México
Con Ximena Herrera y Mariana Ochoa en el “Exilio”, la decisión vuelve a quedar en manos de los seguidores del programa.
Por ahora, las votaciones estarán abiertas durante las próximas 48 horas y el resultado se dará a conocer el martes. Solo una de las dos podrá regresar a La Casa de los Famosos México 2026 y continuar en la competencia.
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