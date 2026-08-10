Ximena Herrera es eliminada y llega al “Exilio” en LCDLF México

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Ximena Herrera, eliminada de LCDLF México 2026. Foto: Cuartoscuro

La segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó una sorpresa. Ximena Herrera se convirtió en la segunda eliminada del reality, pero su salida no fue definitiva gracias a una nueva dinámica llamada el “Exilio”.

Tras conocerse el resultado, la producción anunció que Ximena permanecerá durante 48 horas en una zona especial junto a Mariana Ochoa, la primera eliminada. El público decidirá mediante votación cuál de las dos regresará a la competencia.

🚨¡Por primera vez en #LaCasaDeLosFamososMx!#XimenaHerrera llega al EXILIO y ENCUENTRA a #MarianaOchoa; estarán 48 horas y tú ahora puedes VOTAR por quién de ellas quieres que regrese a la casa. 🔥🤯



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Ximena Herrera llega al “Exilio” de La Casa de los Famosos México

Durante la gala, Galilea Montijo explicó que las dos eliminadas tendrán una segunda oportunidad. Ximena y Mariana permanecerán en el “Exilio” durante 48 horas. Después, el público elegirá a una de ellas para volver a entrar a la casa como jugadora.

La nueva dinámica cambia el formato tradicional del reality, ya que las personas eliminadas no abandonan de inmediato la competencia.

#XimenaHerrera es la SEGUNDA ELIMINADA de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.



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Ernesto, Memo y Massad siguen en la competencia

Antes de anunciar la eliminación, los habitantes nominados fueron llamados uno a uno.

Los primeros en regresar a la casa fueron:

Ernesto Laguardia

Memo Schutz

Massad Altamimi

Los tres recibieron el apoyo del público y continuarán dentro del reality.

Por su parte, Massad regresará a la casa después de protagonizar uno de los momentos más tensos de la noche con Ese Pérez.

#Masad se SALVA de la eliminación y así lo reciben sus compañeros.



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Fuerte discusión entre Ese Pérez y Massad

Durante los posicionamientos, Ese Pérez cuestionó la participación de Massad en las tareas de limpieza y mencionó su religión.

Massad pidió que no involucrara sus creencias religiosas y ambos intercambiaron reclamos sobre la convivencia dentro de la casa.

"Nunca te he visto lavar un baño": #EsePérez se posiciona frente a #Masad en la segunda noche de eliminación.



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Otros habitantes también explicaron sus decisiones durante los posicionamientos. Varios señalaron diferencias de estrategia o convivencia como motivo para pedir la salida de alguno de sus compañeros.

El público decidirá quién regresa a LCDLF México

Con Ximena Herrera y Mariana Ochoa en el “Exilio”, la decisión vuelve a quedar en manos de los seguidores del programa.

Por ahora, las votaciones estarán abiertas durante las próximas 48 horas y el resultado se dará a conocer el martes. Solo una de las dos podrá regresar a La Casa de los Famosos México 2026 y continuar en la competencia.

👀 ¡Conoce El Exilio!#MarianaOchoa y #XimenaHerrera pasarán 48 horas en #ElExilio, esperando sus votos. 🗳️



Al final, solo una podrá regresar a La Casa. 🏠🔥 VOTA por tu favorita: https://t.co/4WblLLoDNg pic.twitter.com/ZNUwdkYCLp — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 10, 2026

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