¡Nuevos rostros en Hogwarts!: “Harry Potter” suma más actores a su segunda temporada

GENERANDO AUDIO...

Actores confirmados de la serie de “Harry Potter”. Foto: Warner Bros. Discovery

La segunda temporada de “Harry Potter”, la serie de HBO basada en los libros de J. K. Rowling, ya tiene nuevos integrantes en su elenco, pese a que la primera temporada todavía no se estrena, pues la producción llegará a la plataforma el próximo 25 de diciembre de 2026.

Entre los actores confirmados para la segunda entrega se encuentran:

Rafe Spall , como Arthur Weasley

, como Molly Hewitt-Richards, quien dará vida a Myrtle “la Llorona”

quien dará vida a Jasper Ambrose, quien interpretará a Colin Creevey

La segunda temporada estará basada en “Harry Potter y la Cámara Secreta”, el segundo libro de la saga, por lo que estos personajes tendrán participación dentro de la nueva historia de Harry y sus amigos en Hogwarts.

¿Quiénes son Arthur Weasley, Myrtle “la Llorona” y Colin Creevey?

Arthur Weasley, interpretado por Rafe Spall, es el padre de Ron Weasley, uno de los mejores amigos de Harry Potter. Está casado con Molly Weasley y ambos tienen seis hijos más.

Durante el día, Arthur trabaja en el Ministerio de Magia y también es miembro de la Orden del Fénix.

Por su parte, Myrtle Elizabeth Warren, conocida como Myrtle “la Llorona”, es una bruja que estudió en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Murió a causa del Basilisco de Salazar Slytherin, que se encuentra bajo el dominio de Lord Voldemort.

Después de su muerte, Myrtle se convirtió en fantasma y permanece escondida en el baño de mujeres del segundo piso de Hogwarts.

Finalmente, Jasper Ambrose, es un mago descendiente de muggles que consiguió estudiar en Hogwarts.

El personaje es presentado como un fotógrafo y seguidor de Harry Potter. Durante su cuarto año, se une al Ejército de Dumbledore, grupo dirigido por Harry.

¿Qué actores ya estaban confirmados para la segunda temporada de “Harry Potter”?

Estos nuevos integrantes se suman a otros actores que ya habían sido anunciados para la segunda temporada:

Kit Harington , como Gilderoy Lockhart

, como Bonnie Hill , quien interpretará a Ginny Weasley

, quien interpretará a Lenny Rush , que será el elfo Dobby

, que será el elfo Billy Barratt, como Tom Ryddle

La serie estará protagonizada por Dominic McLaughlin quien da vida a Harry Potter; Arabella Stanton, como Hermione Granger; y Alastair Stout, quien interpreta a Ron Weasley.

El elenco también incluye a John Lithgow, quien encarna a Albus Dumbledore; Janet McTeer, quien es Minerva McGonagall; Paapa Essiedu, como Severus Snape; Nick Frost, que interpreta a Rubeus Hagrid; y Rory Wilmot, que da vida a Neville Longbottom, entre otros actores.

¿De qué tratará la serie de “Harry Potter”?

La primera temporada contará la historia de Harry Potter, un niño que descubre que pertenece a un mundo oculto de magia después de recibir una carta de admisión a la escuela de hechiceros.

Su llegada al colegio abre la puerta a una historia de amistad y aventura, pero también a secretos oscuros que se esconden detrás de los muros de la escuela donde Harry tendrá que demostrar su valentía frente al mago más oscuro de todos.

La producción está basada en los libros de J. K. Rowling y cuenta con Francesca Gardiner como guionista y productora ejecutiva. Mark Mylod es el productor ejecutivo y dirigirá varios episodios para HBO, en colaboración con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television.

J. K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, así como David Heyman, de Heyday Films, participan como productores ejecutivos.

Te dejamos el último tráiler estrenado de esta serie.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.