Alejandro Fierro despide a César Gastélum con un emotivo mensaje: “No te merecías esto”

GENERANDO AUDIO...

Alejandro Fierro despide a César Gastelum. Foto: Reuters / Shutterstock ilustrativa

Horas después de la muerte del influencer sinaloense César Gastélum, baleado mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán, Alejandro Fierro, creador de contenido que se encontraba con él al momento de la agresión, compartió un conmovedor mensaje para despedirse de quien consideraba uno de sus mejores amigos y compañero de trabajo.

A través de sus historias de Instagram, Fierro publicó una fotografía junto a Gastélum y expresó el profundo dolor que atraviesa tras el crimen.

“No te lo merecías nunca esto, no entiendo la situación ni creo que la vaya a entender. Dios te tenga en su santa gloria y que se haga justicia por ti”. Alejandro Fierro, creador de contenido

El influencer también confesó que aún no logra asimilar la pérdida de “Cesarín“, como lo llamaba de cariño, y reconoció que no sabe cómo continuará sin él.

“Yo no sé qué haré de mi vida sin ti y con todo esto que me está pasando, que no se lo deseo a nadie”, agregó.

En otro de sus mensajes, Alejandro Fierro aseguró que le cuesta entender por qué ocurrió la tragedia justo cuando sentía que ambos atravesaban un buen momento tanto en lo personal como en lo profesional.

“No entiendo por qué, cuando mi vida estaba agarrando color y le estaba echando las mejores ganas, pasó esto”. Alejandro Fierro, creador de contenido

Asimismo, pidió comprensión mientras enfrenta el duelo y admitió que no tiene fuerzas para afrontar la situación. Recordó que con César Gastélum había formado un equipo sólido y que compartieron numerosas experiencias durante varios años.

“Nunca había hecho un equipo tan sólido con nadie, con las mismas ganas de trabajar como lo teníamos nosotros. Tantas experiencias y cosas que vivimos juntos desde hace muchos años. Te amo, mi mermas. Es el peor día de mi vida”. Alejandro Fierro, creador de contenido

“Porque? cuando mi vida estaba agarrando color” palabras de Alejandro fierro tras la muerte del influencer “César gastelum” pic.twitter.com/PnqktjgIvC — off tocino 🥓 (@doctortocino09) August 5, 2026

¿Qué le pasó a César Gastélum?

César Gastélum fue asesinado la noche del martes 4 de agosto mientras transmitía en vivo para sus redes sociales en el área de servicio para llevar de un restaurante de comida rápida, ubicado en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, el influencer realizaba una transmisión para la plataforma Kick junto a Alejandro Fierro y otro colaborador cuando dos hombres armados llegaron a bordo de una motocicleta.

Uno de ellos le disparó a corta distancia en la cabeza antes de escapar con su cómplice.

El ataque quedó registrado tanto por las cámaras con las que los creadores de contenido realizaban la transmisión como por el sistema de videovigilancia del establecimiento, material que ya forma parte de la investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero únicamente pudieron confirmar que Gastélum ya no contaba con signos vitales. Las dos personas que lo acompañaban resultaron ilesas.

El crimen ocurrió a pocos metros de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y de la Vicefiscalía Zona Centro, una zona con presencia habitual de corporaciones de seguridad.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas ni se ha informado sobre una línea de investigación oficial.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.