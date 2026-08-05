Detienen a un sospechoso por el robo a la casa de Karely Ruiz; recuperan parte del botín

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Dejó impresiones de sus huellas en la escena del crimen. Foto: Getty Images

Un hombre fue detenido por las autoridades en Nuevo León, luego de que fuera ligado con el robo armado en la casa de la influencer Karely Ruiz, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Javier Flores Saldívar, fiscal General del Estado, informó que el sujeto, cuya identidad no fue revelada, fue encontrado gracias a que habría dejado impresiones de sus huellas dactilares en la escena del crimen.

¿Cómo identificaron al sospechoso?

El funcionario explicó que tras un análisis forense y debido a que el detenido contaba con antecedentes, se pudo dar con él a través de la misma base de datos de la Fiscalía.

Asimismo, sin definir el monto, aseguró que parte de lo robado en la casa de Karely Ruiz fue recuperado.

“Se encontraron huellas dactilares en algunos objetos de ese domicilio y consultando las bases de la Fiscalía, se logró individualizar a la persona, en lo que respecta a los demás responsables, se están haciendo las investigaciones. Se recuperó una parte del monto, son 20 mil pesos en efectivo y 200 mil en joyas lo que se sustrajo, se ha recuperado parte de sus objetos” Javier Flores Saldívar, fiscal General del Estado de Nuevo León

El fiscal reveló que además de los trabajos periciales, un informante con “relación al domicilio de la afectada” habría colaborado en la detención del sujeto que, junto a otros siete, irrumpió en el domicilio durante la madrugada del pasado 29 de julio.

En la rueda de prensa, no se especificó dónde ni cómo se dio la detención.

¿Qué se sabe del robo a Karely Ruiz?

Recientemente, Karely Ruiz compartió un video a través de sus redes sociales en donde explicó lo sucedido, confirmando que el robo ocurrió mientras se encontraba con su esposo y un amigo de la familia.

Además, las autoridades descartaron la primera versión en donde se aseguraba que la influencer habría sido víctima de un intento de secuestro.

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