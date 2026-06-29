Las canciones de Timbiriche que siguen siendo himnos para millones de latinos décadas después

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Timbiriche en el musical de ‘Vaselina’, en 2023. Foto: MARIO JASSO / Cuartoscuro

Las canciones de Timbiriche son como una “máquina del tiempo” en la actualidad: trasladan a sus fieles oyentes a otras épocas. Esa es precisamente la ‘magia’ que tiene la antigua y exitosa banda mexicana: que perdura en el tiempo.

Algunos de sus temas no solo se continúan escuchando, sino que ahora son himnos para millones de latinos.

Durante 11 años de trayectoria (en su etapa original) y más de 10 integrantes que formaron parte de la agrupación, estas son las canciones más reproducidas por los fans, según plataformas como Apple Music, Amazon y Spotify.

Las 5 canciones más famosas de Timbiriche

1. “Con todos menos conmigo”

Sigue siendo de las favoritas porque representa la época dorada del grupo. Fue elegida para el reencuentro Timbiriche 25 y sigue sonando en los karaokes latinos.

Además, formó parte de uno de los discos más importantes de la banda: ‘Timbiriche VII’, lanzado en 1987, así que ha sido uno de los temas más escuchados por generaciones. Al ser una canción que habla de desamor, la letra conecta a través de las generaciones.

2. “Tú y yo somos uno mismo”

Considerada uno de los clásicos más representativos de Timbiriche, debido a que marcó una transición notable en la banda, hacia un sonido más maduro.

“Me dedicaba a quererla y cuidarla y así me corresponde, sin ni siquiera un adiós, hasta luego, matas mis ilusiones”, dice un extracto de la letra, que habla de una ruptura amorosa.

Solo en la plataforma de Spotify la canción tiene más de 140 millones de reproducciones, lo que la convierte en un himno para los latinos. De hecho, es considerado el tema más importante del álbum “VIII & IX”, lanzado en 1988.

3. “Ámame hasta con los dientes”

Fue parte del repertorio de canciones del reencuentro más reciente de Timbiriche, entre 2017 y 2018, lo que confirma que sigue siendo de las favoritas.

Asimismo, pertenece al álbum “Timbiriche VIII & IX” y se caracteriza por ser un tema con más ritmo vibrante y estilo pop-rock. Esto significa que en la actualidad se disfruta en fiestas retro y otras celebraciones.

4. “No sé si es amor”

Refleja la esencia juvenil de Timbiriche y resalta por las voces de Erik Rubín, Sasha Sökol y Thalía, que recientemente sorprendió a sus fans con nuevo tema y comiendo mango enchilado.

“No sé si es amor” también pertenece al álbum “Timbiriche VIII & IX”, marcando a toda una generación, todavía sigue siendo una de las favoritas de los latinos en todo el mundo.

5. “Besos de ceniza”

Este tema es un símbolo de nostalgia para los fans, ya que representa uno de los mayores éxitos románticos de la banda. Fue parte de Timbiriche VII, lanzado en 1987, e interpretada en un principio por Mariana Garza.

La letra habla sobre una doble traición: su pareja con su mejor amiga. Muchos oyentes se identifican con el sencillo, por lo que se mantiene vigente.

Más de tres décadas después de su lanzamiento, estas canciones continúan demostrando que la agrupación logró trascender generaciones. Ya sea en una fiesta, reunión familiar o una playlist nostálgica, siempre hay un tema de Timbiriche.