Cynthia Rodríguez presume su embarazo y Carlos Rivera le dedica tierno mensaje

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Cynthia Rodriguez presume su embarazo con Carlos Rivera. Foto: AFP

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera viven una de las etapas más especiales de su relación con la próxima llegada de su hija María, su segundo bebé. La pareja anunció el embarazo el pasado 22 de julio y, desde entonces, la conductora comparte algunos detalles de esta dulce espera.

Aunque Carlos Rivera ha sido más reservado al hablar de su vida familiar, Cynthia sí ha mostrado parte de este proceso en sus redes sociales.

Recientemente, la presentadora publicó una serie de fotografías en las que presumió su crecida pancita de embarazo.

En las imágenes, Cynthia aparece con un conjunto color rosa mexicano mientras acaricia su vientre y sonríe frente a la cámara.

La publicación también estuvo acompañada por un mensaje dedicado a su bebé: “Mi María, mi princesa… Todavía no te conocemos y ya ocupas un lugar inmenso en nuestros corazones. Te soñamos, te esperamos y te amamos más cada día”.

Carlos Rivera reacciona a las fotos de Cynthia

Entre los comentarios que recibió la publicación destacó el de Carlos Rivera, quien le dedicó unas tiernas palabras a Cynthia y a su hija.

“Preciosas mías”, escribió el cantante junto a un par de emojis con ojos de corazón.

Además, Cynthia compartió una de las fotografías en sus historias de Instagram y la acompañó con la canción “¿Qué Significa El Amor?”, de Carlos Rivera.

El tema fue lanzado por el cantante el año pasado y, según ha contado, está inspirado en el amor que siente por su hijo León.

¿Cuánto tiempo de embarazo tiene Cynthia Rodríguez?

El pasado 6 de agosto, Cynthia reveló que se encontraba en el quinto mes de embarazo. La presentadora compartió un video en sus historias de Instagram mientras mostraba su vientre y hablaba sobre cómo estaba viviendo esta etapa.

“Ya estamos en el quinto mes. Ahí va María. Está creciendo mucho la princesa”, comentó entonces.

Con base en aquella información, actualmente Cynthia estaría por lo menos en el sexto mes de gestación y cada vez más cerca de conocer a María.

Ambos ya son padres de León, quien nació el 3 de agosto de 2023. Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se casaron en junio de 2022, después de varios años de noviazgo, en una ceremonia íntima que mantuvieron en privado.

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