El divertido video de Salma Hayek celebrando el triunfo de México contra Ecuador

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Salma Hayek celebró el triunfo de México | Reuters

La actriz Salma Hayek compartió un video en el que celebró el 2-0 de México sobre Ecuador este martes, donde destacó la actuación de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, resultado que le dio a la Selección Mexicana el pase al histórico quinto partido.

En la publicación, Salma Hayek aparece eufórica por la victoria del Tricolor junto a uno de sus perros. Más adelante, el video muestra los festejos de los aficionados mexicanos en el Ángel de la Independencia, uno de los puntos tradicionales de celebración en la Ciudad de México.

La celebración de Salma Hayek por el triunfo de la Selección Mexicana

México logró la victoria ante Ecuador y ahora se enfrentará al cuadro de Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026.

Pero, antes del partido que se llevará a cabo el domingo 5 de julio, la celebración por el triunfo no se hizo esperar y millones salieron a las calles con la euforia de la victoria.

Incluso grandes figuras como Salma Hayek se hicieron presentes en las redes sociales, donde publicó un video en el que se le ve festejando, acompañado del mensaje:

¡Seguimos adelante, México! Gracias a la Selección Mexicana por darlo todo y honrar el espíritu de nuestro pueblo, que nunca se rinde. ¡A seguir soñando en grande! Salma Hayek

Este mensaje también se acompaña de imágenes de los festejos realizados en el Ángel de la Independencia, el cual recibió una gran aglomeración de personas que también mantenían la euforia por el triunfo de la Selección Mexicana.

Salma Hayek, presente en el Mundial

La actriz Salma Hayek, originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, es una de las grandes representantes de México en el ámbito cinematográfico, pero su influencia va más allá de las pantallas.

Cabe recordar que estuvo presente en la inauguración de la Copa del Mundo de futbol, celebrada en el Estadio Azteca el 11 de junio.

Asimismo, destaca su trayectoria, al ser una de las primeras mujeres latinas en establecerse con éxito en Hollywood, siendo su interpretación de Frida uno de sus trabajos más destacados y apreciados por sus seguidores.

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