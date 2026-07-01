¿Quién es Paola Faria? La influencer señalada por posar con víveres para afectados por los terremotos en Venezuela

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La influencer cerró sus redes. Foto: Getty

La influencer Paola Faria fue criticada luego de posar durante una campaña de recolección de ayuda para los afectados por los terremotos que sacudieron Venezuela. La creadora de contenido es señalada por usuarios de lucrar con la tragedia que ya dejó más de 2 mil muertos.

Las imágenes, compartidas en TikTok e Instagram generaron miles de reacciones y críticas. Mientras algunas personas cuestionaron la forma en que fue grabado el contenido, otras consideraron que la escena proyectaba una falta de sensibilidad en medio de la emergencia que enfrenta el país sudamericano.

¿Quién es Paola Faria, influencer funada por lucrar con la tragedia de Venezuela?

Paola Faria es una influencer venezolana que genera contenido de estilo de vida, donde comparte publicaciones relacionadas con su vida cotidiana y colabora en distintos proyectos digitales.

En los últimos días, su nombre trascendió más allá de su comunidad de seguidores luego de aparecer en un video grabado en un centro de acopio que reunía ayuda para las personas afectadas por los terremotos registrados en Venezuela.

En la grabación se observa a la creadora de contenido recargarse sobre un cargamento de botellas de agua mientras otra persona le toma fotografías. Durante la sesión también se le escucha decir “tómame una así”, mientras cambia de pose frente a productos como agua embotellada, jugos y refrescos que serían enviados como ayuda humanitaria.

La escena fue interpretada por numerosos usuarios como una acción poco apropiada, al considerar que los víveres estaban destinados a las personas que perdieron sus hogares o resultaron afectadas por el desastre.

Después de que el video se hiciera viral, decenas de usuarios expresaron su inconformidad en redes sociales donde calificaron la acción como una falta de empatía hacia las víctimas de los terremotos.

Horas más tarde, la cuenta oficial de Instagram de Paola Faria dejó de estar disponible. Hasta el momento, la influencer no ha emitido un posicionamiento público sobre la polémica pese a que fue invitada al programa “Sin Filtro Radio Show” donde habló de la ayuda humanitaria que está recibiendo Venezuela, pero no de su controversia.

¿Cuál es el panorama actual de Venezuela?

Mientras continúan las labores de búsqueda y atención a las personas afectadas por los terremotos de 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, las autoridades actualizaron el saldo de la tragedia: 2 mil 295 personas muertas, 11 mil 267 heridas y miles permanecen desplazadas por los daños en sus viviendas; se estima que hasta 59 edificios fueron dañados.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez detalló que 12 mil 841 personas permanecen damnificadas, por lo que el Gobierno continúa habilitando campamentos temporales en Caracas y el estado de La Guaira para recibir a quienes perdieron sus viviendas o no pueden regresar a ellas.

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