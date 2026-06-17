Reportan que Luis Miguel fue operado y permanece hospitalizado en Nueva York

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Luis Miguel hospitalizado en Nueva York. Foto: AFP

Luis Miguel habría sido hospitalizado en Nueva York después de someterse a una intervención quirúrgica, reportó la revista española SEMANA este miércoles 17 de junio.

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte del cantante o su equipo, SEMANA aclaró que presenta una evolución favorable y que los médicos contemplan la posibilidad de darle el alta en los próximos días.

“Plantean darle el alta en los próximos días”, compartió el director de la revista Jorge Borrajo, en el programa “El tiempo justo”.

Borrajo también confirmó que Luis Miguel permanece bajo el seguimiento de un equipo especializado, el cual se encuentra encabezado por el reconocido cardiólogo español Valentín Fuster, una figura destacada en el ámbito de la medicina cardiovascular.

Los rumores sobre la salud de Luis Miguel comenzaron semanas atrás

La nueva información llega después de que, semanas atrás, en mayo, surgieran versiones sobre una posible hospitalización de Luis Miguel en Nueva York. En aquel momento, el programa de entretenimiento “El Gordo y la Flaca” reportó que el cantante habría ingresado a un hospital de Manhattan tras presentar un malestar físico.

Según esos primeros reportes, el artista habría sido revisado por médicos debido a una posible complicación cardíaca y permanecía bajo observación. La información causó inquietud entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse sobre el estado de salud del cantante.

Sin embargo, el llamado “El Sol de México” no realizó ningún pronunciamiento público para confirmar o desmentir la información. Tampoco existió una comunicación oficial de su equipo que detallara la situación médica del artista.

Paloma Cuevas acompaña a “El Sol de México” durante su recuperación

Uno de los detalles revelados por la revista española es que Luis Miguel ha contado con el apoyo cercano de su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas, quien se ha mantenido pendiente de su recuperación.

Según Jorge Borrajo, Cuevas ha estado acompañando al cantante durante este proceso, aunque también ha tenido que combinar su presencia con sus responsabilidades familiares.

La relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas se ha mantenido alejada de los reflectores durante los últimos años. Ambos han llevado un romance discreto desde que comenzaron a aparecer públicamente juntos, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas dentro del mundo del espectáculo.

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