Maná hace historia y toca “El rey” en el Estadio Azteca en el México vs Inglaterra

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Maná en el Estadio Azteca para el México vs Inglaterra.

Maná hizo historia este domingo en el Estadio Ciudad de México (anteriormente Estadio Azteca), donde protagonizó el espectáculo oficial de medio tiempo del México vs Inglaterra, el último partido del Mundial 2026 que se disputará en la capital del país.

Mana interpretó “El rey”, un clásico mexicano escrito por el cantante José Alfredo Jiménez y que resonó en todo el recinto.

La agrupación mexicana volvió al escenario mundialista después de presentarse ante una audiencia global estimada en más de mil 100 millones de espectadores durante la ceremonia inaugural del torneo.

La escuadra nacional disputa su quinto partido mundialista en casa, el cual será el último partido que se celebre en territorio mexicano antes de que todas las actividades restantes de la Copa del Mundo 2026 se trasladen por completo a Estados Unidos hasta la final.

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