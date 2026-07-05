Karely Ruiz enciende redes con corsé en apoyo al Tri: así se vistieron los famosos para el México vs Inglaterra

| 13:34 | Georgina Becerril | UnoTV
Karely Ruiz, Belinda, Danna y más famosos salen en apoyo al Tri para el México vs Inglaterra
Karely Ruiz, Belinda, Danna suben fotos a sus redes apoyando al Tri.

Karely Ruiz encendió las redes vestida con un corsé verde en apoyo a la Selección Mexicana que enfrentará a Inglaterra en el Estadio Azteca este domingo, en punto de las 18:00 horas.

Además, las cantantes Belinda y Danna también mostraron su apoyo incondicional a México, que buscará su pase a los cuartos de final, en su quinto partido de este Mundial 2026.

Karely apoya a México y se viste con un sexy corsé

La influencer también salió apoyar a la Selección Nacional con un sexy corsé verde y una preguntó:

“¿A dónde me invitan a ver el partido?”.

Karely Ruiz subio una historia en apoyo a la Selección de México.
Karely Ruiz subio una historia en apoyo a la Selección de México.

Belinda y Danna de “verde”

Las cantantes Belinda, quien estuvo en la inauguración del Mundial con su cumbia “Por ella”, subió a sus redes sociales un video junto a Danna apoyando a México.

En el video se escucha a Beli decir el famoso “¿y si sí?”, mientras Danna grita “¡vamos México!”.

Belinda y Danna en Instagram
Belinda y Danna en Instagram.

Checo Pérez también muestra su orgullo por México

Por su parte, Checo Pérez lució el jersey del Tri en las inmediaciones del Circuito de Silverstone donde encaró el Gran Premio de Gran Bretaña.

Checo en el GP de Gran Bretaña 2026.
Checo en el GP de Gran Bretaña. | @F1

La escuadra nacional disputará su quinto partido mundialista en casa, el cual será el último partido que se celebre en territorio mexicano antes de que todas las actividades restantes de la Copa del Mundo 2026 se trasladen por completo a Estados Unidos hasta la final.

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