Javier Alarcón revela que sufrió ciclosporiasis: así describió la “diarrea explosiva” que lo afectó por semanas

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Javier Alarcón sufrió de la “diarrea explosiva”

El periodista y analista deportivo Javier Alarcón reveló que fue diagnosticado con ciclosporiasis, una infección intestinal provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis que le provocó una intensa “diarrea explosiva“, fatiga y una importante pérdida de peso.

A través de sus redes sociales, Alarcón compartió su experiencia con el objetivo de alertar a la población sobre esta enfermedad, de la cual hay un brote en Estados Unidos y que en México ya hay casos registrados.

“Me dio hace un mes y fue en México. Cuídense porque te lleva el tren unas tres semanitas y bajas de peso rudo”, escribió el comentarista en su cuenta de X, acompañado del resultado de sus estudios médicos, en los que se confirmó la presencia del parásito.

Me dio hace un mes y fue en México. Cuídense porque te lleva el tren unas tres semanitas y bajas de peso rudo. https://t.co/XL0xZwrqxp pic.twitter.com/1W9gD0iYd8 — Javier Alarcón (@Javier_Alarcon_) July 17, 2026

¿Qué es la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, el cual se transmite principalmente al consumir agua o alimentos contaminados con materia fecal, especialmente vegetales crudos como lechuga, cilantro o perejil.

A diferencia de otras infecciones gastrointestinales, no se transmite directamente de una persona a otra, ya que el parásito necesita permanecer entre una y dos semanas en el ambiente antes de volverse infeccioso.

En entrevista para Uno TV, el infectólogo Alejandro Macías explicó que las lluvias y el clima húmedo favorecen que el parásito complete su proceso de maduración y aumente el riesgo de contagio.

El especialista señaló que la contaminación suele producirse en los campos de cultivo, por lo que recomendó lavar y desinfectar cuidadosamente frutas y verduras antes de consumirlas.

¿Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis?

De acuerdo con el doctor Alejandro Macías y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas más comunes son:

Diarrea abundante o “diarrea explosiva”.

Calambres o cólicos abdominales.

Fatiga intensa.

Náuseas y vómito.

Pérdida de apetito y de peso.

Fiebre baja en algunos casos.

Los síntomas pueden aparecer entre dos días y dos semanas después de ingerir el parásito y, sin tratamiento, pueden prolongarse durante varias semanas.

¿Cómo se trata y cómo prevenirla?

El tratamiento habitual consiste en el uso del antibiótico trimetoprima-sulfametoxazol, además de mantener una adecuada hidratación y reposo bajo supervisión médica.

Para reducir el riesgo de contagio, los especialistas recomiendan:

Lavar y desinfectar correctamente frutas y verduras

Consumir únicamente agua purificada o potable

Evitar alimentos crudos de procedencia dudosa

Acudir al médico si la diarrea persiste por varios días o se presenta deshidratación

¿Hay brote de Cyclospora en México?

El titular de la Secretaría de Salud (SSA), David Kershenobich, reportó tres casos de diarrea explosiva en México, pero descartó que se trate de un brote de ciclosporiasis como el de Estados Unidos, donde se han confirmado más de mil 600 casos.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 21 de julio en Palacio Nacional, Kershenobich mencionó los casos son “habituales” y que “no se salen de la epidemiología común y corriente”.

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