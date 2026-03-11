Mariana Ochoa presenta “Sala 22”, su nuevo sencillo en su regreso a la composición tras 20 años

GENERANDO AUDIO...

Mariana Ochoa se encuentra en una nueva etapa creativa. Foto: Oscar Gómez Cruz

Mariana Ochoa comenzó el año con nueva música y proyectos en puerta. Con el lanzamiento de “Sala 22”, su más reciente sencillo, reafirma el impulso creativo que marca el regreso de su faceta como compositora.

Semanas antes, a principios de febrero, presentó “Te vuelvo a elegir”, tema que, junto con este nuevo sencillo, forma parte de un proyecto musical más amplio del que, en entrevista con Unotv.com, adelantó algunos detalles.

¿Qué hay detrás de “Sala 22” y “Te vuelvo a elegir”?

El lanzamiento de “Sala 22” marcó una nueva etapa en la carrera de Mariana Ochoa. La canción, explica, nace de una experiencia personal que terminó convertida en inspiración musical.

“Ay, pues una historia de amor, de cuando te encuentras después de algunos años a algún amor que tuviste y crees que ya lo superaste, crees que ya no te importa y de repente lo ves a los ojos porque la vida te lo puso ahí y ay, ay, ay… y todo te tiembla. Pues sí, es una anécdota que me pasó. O sea, es una historia real, inspirada en hechos reales.” Mariana Ochoa

El sencillo llegó semanas después de “Te vuelvo a elegir”, tema que, según la cantante, tuvo un significado especial porque detonó su regreso a la composición.

“Saqué un sencillo a finales de enero que se llama ‘Te vuelvo a elegir’. Esta canción fue la que me inspiró a regresar a componer. Es una canción que le dedico a mi novio, a mi pareja, Mauricio”, contó.

Ambos temas reflejan emociones distintas, pero forman parte de una misma etapa creativa.

“Son de historias diferentes, ahora sí que ahora que regresé a componer me di cuenta de que tengo muchas cosas que contar, muchas cosas que he vivido en estos 20 años que no había vuelto a agarrar la pluma y el papel”. Mariana Ochoa

“Sala 22” también se extendió al video musical, que la cantante decidió grabar en distintos paisajes de Nayarit. Para Mariana, era importante que la historia se desarrollara en escenarios naturales que reforzaran la atmósfera emocional de la canción.

“El video me encantó cómo quedó. La verdad quería hacer algo en la naturaleza, con paisajes. Encontramos la locación del volcán, la laguna de Santa María del Oro y un pueblito que se llama Jala, donde salgo de la iglesia de la mano con el Güero Franco. Yo decía que me sentía como en una escena de ‘La hija del jardinero’.” Mariana Ochoa

Su coprotagonista en el video es el actor Luis Ernesto “El Güero” Franco, con quien mantiene una amistad de dos décadas.

“El Güero Franco y yo somos amigos desde hace 20 años, entonces le dije: ‘Oye, voy a grabar mi video en tus tierras, en Tepic, y no puedes no ser el protagonista’. Por suerte las fechas coincidieron y sí me apartó los días para ir conmigo” Mariana Ochoa

La cantante también destacó que el proyecto le permitió mostrar algunos rincones del país a través de su música.

“Tener la oportunidad de presumir los rincones de nuestro México con un video y con promociones que estoy haciendo tanto nacionales como internacionales, para mí es una joya”. Mariana Ochoa

En contraste, el video de “Te vuelvo a elegir” surgió casi de manera improvisada durante una grabación en la playa.

“‘Te vuelvo a elegir’ de hecho no iba a tener video. El director me dijo: ‘Tenemos esta tarde libre allá en la playa’, consiguieron un yate precioso y le dije: ‘Bueno, pues vamos, lo aventamos’”. Mariana Ochoa

El regreso a la composición después de 20 años

Después de dos décadas sin escribir canciones, Mariana decidió volver a intentarlo tras el cierre de una etapa importante en su carrera.

“En el 2023, en diciembre que terminó la gira de OV7, la verdad no sabía qué hacer. Dije: ‘¿Qué hago?, ¿a qué me voy a dedicar?’… y agarré esos pedacitos y dije: ‘Me voy a dar la oportunidad de probar cosas que por la agenda del grupo nunca pude’”. Mariana Ochoa

En ese proceso probó nuevos caminos. Participó en proyectos de conducción y radio, mientras seguía involucrada en su agencia de marketing. Sin embargo, un evento inesperado terminó por acercarla nuevamente al escenario.

“Me pidieron cotizar un show para un evento privado de doctores y yo decía: ‘Pero si ahorita no estoy sacando discos, estoy conduciendo, no tengo música’. Y al final dije: ‘En tres meses me doy tiempo de montar un show’”, recordó la también actriz.

Para ese espectáculo armó un repertorio de covers con canciones que marcaron distintas etapas de su vida. El resultado la motivó a seguir presentándolo en vivo y, eventualmente, llevarlo a escenarios como “La Maraca” en la Ciudad de México.

Durante ese tiempo volvió a encontrarse con la compositora María Bernal, quien la animó a retomar la escritura musical después de dos décadas.

“Hace 20 años no componía, pero quise probar otra vez… y salió ‘Te vuelvo a elegir’. Esa canción fue la que me inspiró”, resaltó.

El ejercicio creativo, aseguró, abrió una nueva etapa llena de historias por contar. “Le digo a María que con esa canción me destapó la cloaca porque traigo un montón de cosas que contar… desde la canción del exnovio hasta una canción para mi papá”.

Próximos conciertos y gira

El regreso musical de Mariana también llegará a los escenarios. La cantante prepara nuevas presentaciones con un show renovado.

“Estoy planeando regresar aquí a la Ciudad de México para finales de año, el 17 de octubre en La Maraca. Estén muy pendientes porque en una semanita se va a abrir la venta de boletos y va a haber un precio especial para la preventa”. Mariana Ochoa

Ese concierto marcará el inicio de una gira por varias ciudades del país, como nos adelantó durante la entrevista.

“Con este show se van a destapar también las primeras seis ciudades que voy a visitar entre octubre y diciembre: Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mérida, Querétaro, probablemente Tijuana… y las que se acumulen, porque ahí arranco a finales de este año y me sigo con gira todo el 2027”. Mariana Ochoa

Una etapa que la hace sentir plena

Más allá de los nuevos lanzamientos, Mariana reconoció que esta etapa la tiene particularmente motivada. “Me siento superbien. Creo que la gente lo nota, me dicen que me veo feliz, que hasta tengo como chispitas en los ojos”.

Para la cantante, la diferencia radica en que ahora tiene mayor control creativo sobre su música y proyectos.

“Ahora yo soy mi propia directora artística. Yo decido qué canción grabar y cuál no, qué instrumentos quiero en cada canción. Todo viene de mí, literal”, resaltó la intérprete.

Esa libertad le ha permitido reconectar con su identidad artística. “Hoy en día soy muy diferente a lo que era hace 20 años, y tener la oportunidad de conectar desde lo que sí soy hoy en día para mí es padrísimo”.

“Traigo mucho que dar”: el nuevo momento de Mariana Ochoa

Con nuevos sencillos, más música en camino y una gira en preparación, Mariana Ochoa aseguró que todavía tiene mucho por compartir con su público.

“Traigo mucho que dar, sí me siento muy feliz y yo creo que eso también se nota arriba del escenario y se nota en las canciones que compongo”, resaltó la artista.

Finalmente, la cantante también adelantó que esta etapa apenas comienza.

“Viene Mariana para muchos años… para muchos años de música”. Mariana Ochoa

