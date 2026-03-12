El 90’s Pop Tour: “El Antro” promete convertir el Auditorio Nacional en una gran fiesta

GENERANDO AUDIO...

Señalan que es un espectáculo más cercano al público. Foto: Oscar Gómez Cruz

El 90’s Pop Tour: “El Antro” volverá al Auditorio Nacional una vez más para revivir la energía de aquellos lugares donde sonaban los éxitos que marcaron a toda una generación.

La cita será el próximo 14 de marzo en el “Coloso de Reforma”, en la Ciudad de México, sitio en el que los grupos que conforman esta versión del tour presentarán un espectáculo distinto y más cercano con el público.

Previo al concierto, en Unotv.com platicamos con Claudio Yarto, integrante de Caló; junto a Alex Sirvent, de Mercurio; y Sergio O’Farrill, de Kabah, quienes nos dieron más detalles, y razones para “lanzarse al antro”.

Un concepto que nació del público

El concepto de “El Antro” surgió como una respuesta al cariño que el público ha mostrado durante años al proyecto, por lo que, para esta edición, han montado un concepto más cercano con sus fans, pensado para foros más pequeños, señaló Alex Sirvent.

“Pues es por el público, por ustedes. Realmente es todo este esfuerzo, todo este cariño, tantos años. Ahorita, ni siquiera queremos decirles cuántos años estamos cumpliendo como grupos, pero creo que 90’s Pop Tour, 25 Arenas Ciudad de México… y fue pues ‘¿por qué no cambiamos?’ Vamos a un foro más pequeño donde pueda haber esa interacción.” Alex Sirvent, Mercurio

Además, el espectáculo mezcla éxitos noventeros con mashups y versiones remix, inspirados en el ambiente de los antros, donde estas canciones también se convirtieron en himnos de pista, detalló el integrante del grupo Mercurio.

“Donde tengamos una pista de baile, donde tengamos estos mashups que estás escuchando, suena tremendo y de pronto entra ‘I Gotta Feeling’, y de pronto ves a dos DJs que salen con un set de música espectacular, pero siempre con el mismo corazón, con esta alma que tiene 90’s Pop Tour, que es hacer tuyas las canciones que siempre habías querido cantar de tus compañeros”, agregó Alex Sirvent.

¿El Auditorio Nacional convertido en pista de baile?

Aunque el Auditorio Nacional no es un recinto pequeño, el equipo del show decidió transformarlo en una especie de antro gigante y así, lograr una experiencia más cercana con el público.

“No, no lo es (un lugar pequeño) y desde mi punto de vista, uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica, pero sí un escenario diferente. Yo creo que cuando estás en una arena se presta para que el show sea de cierta forma, un show 360 que fue las primeras etapas del 90’s Pop Tour. Y el escenario, como dice Alex, del Auditorio Nacional se presta para hacer algo un poco más íntimo” Sergio O’Farrill, Kabah

La idea, como detalló Sergio O’Farrill, consiste en transportar al público directamente a los antros de los noventa.

“En esta ocasión llegamos y limpiamos mil 200 butacas para hacer una pista de baile para toda la gente, para que nos puedan tener mucho más cerca. Y la experiencia es otra”, agregó Sergio.

90’s Pop Tour: un solo proyecto sobre el escenario

Aunque el espectáculo reúne a varios artistas que marcaron distintas etapas del pop en la década de los noventa, como mencionó Claudio Yarto, no existe competencia entre ellos, al contrario, se convierten en un solo grupo.

“No, padrino, realmente no estamos aprovechando cada grupo del otro grupo para ver quién prende más. O sea, nosotros nos convertimos técnicamente en un solo grupo. Ahora somos un grupo de 30 artistas que se llaman 90’s Pop Tour.” Claudio Yarto, Caló

Asimismo, resaltó que, además del respeto mutuo entre todos ellos, su objetivo es brindar un nuevo tipo de espectáculo para todos aquellos que crecieron escuchando sus éxitos.

“Como lo he venido diciendo en algunas entrevistas donde nos preguntan de que si los egos y eso… solamente aquel que sabe quién es puede reconocer al de enfrente. Y yo creo que todos ya sabemos quiénes somos y lo que estamos haciendo es generar un nuevo tipo de espectáculo”, mencionó el integrante del grupo Caló.

Un show que mezcla concierto y fiesta

Además del Auditorio Nacional, “El Antro” ya tuvo otras presentaciones, y la reacción del público ha sido positiva.

“Estuvimos hace poquito en Playa del Carmen. Un show de 35 mil personas en el carnaval y fue como la prueba de fuego. Creo que se hicieron algunos ajustes. El equipo de bailarines es simplemente impresionante, vienen a darle otro giro al espectáculo y sí siento que ahorita es la mejor versión de todos los 90’s”, mencionó Alex Sirvent.

Como aseguran, el espectáculo se ha convertido en un espacio donde el público puede revivir la música de su juventud sin prejuicios y con mucha energía.

“Creo que traemos una energía renovada y eso se nota arriba del escenario, se nota abajo del escenario y la interacción de la gente ha sido padrísima porque creo que al principio no saben qué esperar, no saben si van solamente a bailar o van solamente a un concierto, y de repente, cuando se dan cuenta que pueden hacer las dos cosas y los sorprendemos con estas coreografías nuevas, con el show de luces que traemos, con estas nuevas versiones de canciones, pues la banda se desborda de energía también, y eso es increíble.” Sergio O’Farrill, Kabah

El 90’s Pop Tour: “El Antro” se presentará el 14 de marzo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México con una propuesta diferente que sus fans deben descubrir por sí mismos.

“Láncese, estamos haciendo aquí un esfuerzo espectacular. Es un show totalmente diferente, mismas canciones pero un show diferente. Usted va a decir cómo es eso, pues tiene usted que irlo a descubrir este 14 de marzo ahí al Auditorio Nacional”, resaltó Claudio Yarto.

Luego de su concierto en el Auditorio Nacional, el 90’s Pop Tour: “El Antro” tendrá presentaciones el 10 de abril en Guatemala y el 18 de septiembre en Guadalajara.

