Imelda Tuñón responde a videos filtrados y señala a Marco Chacón

Habló de este tema en distintos comentarios en Instagram. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Imelda Tuñón rompió el silencio luego de la difusión de videos en redes sociales que generaron polémica al mostrar una presunta discusión con su fallecido esposo, el cantante Julián Figueroa.

La actriz aseguró que el material fue manipulado y responsabilizó directamente a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, de haber filtrado las grabaciones.

Los videos, que comenzaron a circular en plataformas digitales, incluyen fragmentos de audio en los que se escucha una voz atribuida a Julián Figueroa que acusa a Imelda de haberle arrojado acetona en los ojos.

Junto con estas imágenes, surgieron versiones que señalan que la actriz, presuntamente, se autolesionó con la intención de inculpar al hijo de Maribel Guardia.

Imelda Tuñón asegura que los videos fueron editados y sacados de contexto

Ante la conmoción provocada por el material, Imelda Tuñón utilizó sus redes sociales para dar su versión de los hechos.

En distintos comentarios publicados en Instagram, afirmó que las grabaciones corresponden a momentos de violencia que vivió durante su relación y sostuvo que la difusión del contenido constituye una forma de revictimización.

La actriz señaló que Marco Chacón habría sido la única persona con acceso a esas grabaciones, por lo que adelantó que iniciará acciones legales en su contra.

De acuerdo con su testimonio, el material fue editado y difundido con la intención de perjudicarla públicamente.

“Ya estamos trabajando en eso, no sólo es prueba de la violencia de Julián, sino que me revictimiza y Marco Chacón era el único con acceso a ese video, así que va a ser vinculado a proceso“, escribió en un comentario de la plataforma.

Habla de control, restricciones y del deterioro de Julián Figueroa

En sus mensajes, Imelda también habló de un entorno de control y restricciones que, según dijo, afectaba tanto a ella como a Julián Figueroa y a su hijo, impidiéndoles pedir ayuda o hablar abiertamente de lo que ocurría.

Aseguró que personas cercanas fueron quienes finalmente rompieron el silencio sobre la situación que vivían.

La polémica escaló luego de que Imelda respondiera a cuestionamientos sobre el estado de salud de Julián Figueroa antes de su fallecimiento, ocurrido en abril de 2023.

En sus comentarios, también responsabilizó a Marco Chacón de decisiones relacionadas con el tratamiento del cantante, las cuales, afirmó, influyeron en su deterioro físico.

“El imbécil de Marco le puso un implante de naltrexona a principios del 2023 y no dejó que hiciera la terapia, Julián siguió con las sustancias… primero vinieron convulsiones, luego parálisis de la mitad del cuerpo y, al final, el infarto. Me dejó sin marido y sin papá para mi hijo, sólo estorbaba yo”, expuso.

Maribel Guardia no responde a las acusaciones

Hasta el momento, ni Marco Chacón ni Maribel Guardia han emitido una postura directa sobre los comentarios de Imelda Tuñón.

Anteriormente, la actriz costarricense se limitó a expresar respeto hacia Imelda Tuñón y aseguró que su prioridad es el bienestar de su nieto.

