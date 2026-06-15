Medios de todo el mundo siguen la historia de Santi, el niño que usó un suéter de Navidad en el Mundial 2026

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El caso trascendio barreras nacionales. Foto: Claro Sports

Santi, el niño que usó un suéter de Navidad durante la inauguración del Mundial 2026 se volvió viral no sólo a nivel nacional, sino internacional; pues diversos creadores de contenido y medios de comunicación se sumaron a la búsqueda impulsada por Claro Sports para encontrar al menor y regalarle su propia playera de la Selección Mexicana.

La difusión del caso no se limitó a México, ya que múltiples influencers, periodistas y medios de comunicación se sumaron a la iniciativa para ayudar a localizar al menor, amplificando su historia a nivel internacional.

Influencers y prensa se suman a la búsqueda de Santi, el niño que usó un suéter de Navidad para recibir el Mundial 2026

Entre los primeros en compartir el caso destacó la influencer Amonia, conocida por abordar temas de denuncia social, también difundió la historia al considerar su impacto emocional; también el creador de contenido deportivo Diego Bonti compartió el resultado de la búsqueda.

Asimismo, el influencer fronterizo Armando Márquez pidió el apoyo de sus seguidores para que el menor pudiera ser identificado y eventualmente recibir una playera de la Selección Mexicana.

El fenómeno cruzó rápidamente fronteras digitales. El periodista e influencer venezolano Barry Cartaya compartió la historia en redes sociales, mientras que el creador guatemalteco Mr. Alex también contribuyó a su difusión.

De igual forma, la influencer fronteriza Fernanda Cortés se sumó a la campaña de búsqueda, solicitando apoyo de su audiencia para localizar al menor en coordinación con la iniciativa impulsada por Claro Sports.

Medios y periodistas refuerzan la visibilidad

La historia fue retomada por medios nacionales y periodistas independientes como Jousin Palafox y Pedro Ultrace, quienes utilizaron sus plataformas para pedir apoyo en la localización del menor.

El caso también llegó a medios internacionales, como la estación de radio en español “La Mejor” en Atlanta, Estados Unidos, que solicitó apoyo a sus oyentes para identificar al niño.

Asimismo, la radio salvadoreña YSKL difundió la historia, reforzando el alcance regional del fenómeno y la campaña de búsqueda.

Santi, niño que usó un suéter de Navidad para el Mundial, recibió una sorpresa de parte de Claro Sports

Tras la viralización del caso, el equipo de Claro Sports logró localizar a Santi y lo invitó al estudio de “Peloteando”, donde los conductores le mostraron como medios de todo el mundo siguieron su historia.

Durante la entrevista, el pequeño recibió mensajes especiales de jugadores del Tricolor y varios obsequios como reconocimiento a su entusiasmo.

El momento más emotivo llegó cuando Santi recibió una camiseta personalizada enviada por el delantero Santiago Gimenez, uno de sus ídolos.

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