¡Recuérdame! MET de Nueva York exhibe la guitarra de “Coco” por tiempo limitado

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La guitarra de “Coco” es real y está en Nueva York | Foto: x (@metmuseum)

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET, por sus siglas en inglés) exhibe la guitarra que tocaba Ernesto de la Cruz en la película “Coco“, del año 2017. La marca fabricadora de guitarras, Córdoba Guitars, fue la encargada de crear este instrumento que está cedido a préstamo al museo neoyorquino.

La guitarra blanca diseñada para la cinta de Pixar forma parte de la exhibición “Musical Bodies“, la primera gran exposición que explora la relación entre los instrumentos musicales y el cuerpo, reuniendo unos 130 instrumentos de diferentes épocas.

La guitarra de “Coco” en el MET de Nueva York

La “Guitarra edición ‘Coco’ de Pixar“, creada por German Vazquez Rubio y Córdoba Guitars, es parte de la exposición “Musical Bodies” de The Metropolitan Museum of Art.

“Dado que la guitarra es tan importante en la historia, Pixar colaboró con Córdoba Guitars para crear ediciones limitadas del instrumento”. MET

Día de Muertos bridges the worlds of the living and the dead through music, memory, and family.



Pixar’s popular film "Coco" celebrates the power of music and its role in keeping memories alive.



The story follows a young boy who takes his musical idol’s guitar from a grave… pic.twitter.com/zHQmH5jSCZ — The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum) September 17, 2026

Este instrumento está hecho de madera, concha de abulón y cuenta con incrustaciones de oro de 24k. Además, forma parte de la colección de Lee Unkrich, director de “Coco“.

En el catálogo de “Musical Bodies“, la guitarra está a préstamo al MET, es decir, no forma parte del acervo permanente del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

¿Qué es y cuándo ver “Musical Bodies” en el MET de Nueva York?

“Musical Bodies” estará en exhibición en el MET de Nueva York hasta el domingo 27 de septiembre y es gratuita para los visitantes que ya cuenten con su admisión al museo.

Esta es la primera exhibición de gran tamaño que explora la relación entre los instrumentos musicales y el cuerpo, reuniendo instrumentos, pinturas, esculturas, dibujos y otras obras.

La exposición cuenta con piezas provenientes de la colección del MET, así como de instituciones y coleccionistas de todo el mundo, recorriendo 4 mil años de historia del arte y la música.

“Desde antiguos sonajeros egipcios y obras maestras de Tiziano y Degas, hasta prendas inspiradas en instrumentos y una de las guitarras más emblemáticas de Prince”. MET

“Musical Bodies” está pensada para visitantes de todas las edades, ya sean músicos, oyentes apasionados o simplemente personas curiosas por la expresión humana.

¿Cuál es el papel de esta guitarra en “Coco”?

La guitarra que ahora forma parte de la exposición del MET pertenecía al famoso cantante Ernesto de la Cruz en la película “Coco” y es la encargada de transportar al protagonista Miguel al mundo de los muertos.

“Decorada con coloridos cráneos de azúcar, la guitarra se convierte en un vínculo entre los vivos y los muertos“, destaca el Mueseo Metropolitano de Arte.

El recinto también contempló este objeto debido a que la película de Pixar “celebra el poder de la música y su rol en mantener vivas las memorias“.

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