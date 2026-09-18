¿Yeri Mua podría ser sancionada por posar desnuda con la bandera de México? Esto dice la ley

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Yeri Mua causa polémica por fotos con la bandera de México. Foto: Cuartoscuro

Yeri Mua compartió fotografías con motivo de las celebraciones del 15 de septiembre en las que aparece con poca ropa y utiliza la Bandera Nacional para cubrir parte de su cuerpo.

Las imágenes generaron comentarios en redes sociales y la duda sobre si este uso del lábaro patrio podría tener alguna consecuencia legal.

Los comentarios de los usuarios fueron tan negativos que la influencer decidió eliminar las fotografías de su cuenta de Instagram, sin embargo, la conversación se trasladó a X, donde los usuarios la acusaron de sexualizar la bandera de México además de darle un uso no permitido.

En las imágenes se puede ver a la cantante acostada sobre la bandera, además de que esta misma la cubre, en otra imagen se puede ver que está semidesnuda y la usa para cubrirse.

Yeri Mua a la mexicana pic.twitter.com/Yx0p0XfpHQ — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 16, 2026

¿Yeri Mua puede ser multada por posar con la bandera?

En México existe una legislación que regula las características, el uso y la difusión de los símbolos patrios, entre ellos la Bandera Nacional.

La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales señala en su artículo 1 que el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales son los símbolos patrios de México y que la legislación regula sus características y difusión, así como el uso del Escudo y de la Bandera.

La versión vigente de la ley tiene como última reforma publicada el 21 de julio de 2025.

En el caso de la Bandera Nacional, el artículo 3 establece sus características oficiales, es un rectángulo dividido en tres franjas verticales de igual tamaño, en verde, blanco y rojo, con el Escudo Nacional al centro de la franja blanca.

¿Qué dice la ley sobre el uso de la Bandera Nacional?

El artículo 32 establece que las personas físicas pueden usar la Bandera Nacional en sus vehículos o exhibirla en sus lugares de residencia o trabajo, siempre que observen el respeto que corresponde al símbolo patrio.

Además, el artículo 32 Bis señala que las personas físicas e instituciones no podrán usar la Bandera Nacional para promover su imagen, bienes o servicios.

La ley no menciona de manera específica que posar desnuda o con poca ropa utilizando la Bandera Nacional para cubrir el cuerpo sea una infracción.

El artículo 56 establece cuáles son las conductas consideradas infracciones, entre ellas están alterar las características de la bandera, utilizar el Escudo Nacional sin autorización, comercializar ejemplares de la Bandera con determinadas inscripciones y utilizar la bandera para promover la imagen, bienes o servicios en contravención de la ley.

Por ello, las fotografías de Yeri Mua tendrían que ser analizadas a partir de las circunstancias concretas para determinar si su uso de la Bandera Nacional encuadra en alguna de las conductas que contempla la legislación.

¿De cuánto podría ser la multa?

La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales contempla diferentes sanciones para quienes incurran en las infracciones previstas en el artículo 56.

De acuerdo con el artículo 56 Quintus, entre las sanciones se encuentra una multa de hasta 10 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de una posible multa adicional de hasta 10 mil UMA por cada día que persista la infracción, un apercibimiento y arresto de hasta 36 horas.

Para 2026, el Inegi estableció el valor diario de la UMA en 117.31 pesos.

De esta manera, 10 mil UMA equivalen a 1 millón 173 mil 100 pesos, sin embargo, esta cantidad representa el monto máximo contemplado por la ley y no una multa que se aplique automáticamente a cualquier persona que incurra en una infracción.

El artículo 56 Ter establece que la Secretaría de Gobernación debe considerar factores como la gravedad de la conducta, los daños o perjuicios ocasionados a los símbolos patrios, la intención, la capacidad económica y la reincidencia.

¿Dejar la Bandera de México en el piso está prohibido?

La legislación establece en distintos apartados que la Bandera Nacional debe ser tratada con respeto. Por ejemplo, el artículo 27 señala que durante los desfiles el abanderado debe evitar que la bandera toque el suelo.

Sin embargo, la ley no establece una multa específica por el simple hecho de que una Bandera Nacional aparezca en el piso.

En el caso de las fotografías de Yeri Mua, aunque parece que la bandera aparece en el suelo, ese elemento podría formar parte de la valoración que haga la autoridad sobre el uso que se le dio al símbolo patrio, pero no significa por sí mismo que exista una multa automática.

¿Yeri Mua ya fue sancionada?

Hasta el momento, Yeri Mua no ha recibido una multa o una sanción oficial por las fotografías.

La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece que corresponde a la Secretaría de Gobernación vigilar su cumplimiento.

El procedimiento para imponer las sanciones previstas en el artículo 56 se tramita conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

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