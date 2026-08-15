¡Miguel creció! “Coco 2” revela su primer vistazo en D23; Pixar y Disney tendrán grandes estrenos

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“Coco 2” llegará a cines. Foto: AFP | Getty Images | ilustrativa

Pixar presentó nuevas imágenes y detalles de sus próximos proyectos durante la convención D23, celebrada este 14 de agosto en Anaheim, California. Entre los anuncios destacó “Coco 2”, que mostrará a Miguel como un adolescente y traerá de regreso a Benjamin Bratt como Ernesto de la Cruz.

El actor tuvo un emotivo recibimiento durante el evento, donde los seguidores de la película esperan que la segunda entrega mantenga la calidad de la cinta original, inspirada en la celebración mexicana del Día de Muertos.

“Coco 2” presenta a un Miguel adolescente

We are officially returning to the Land of the Dead in 2029 with Coco 2! Check out Miguel in the new concept art revealed at #D23. pic.twitter.com/cgN2zsRSdn — Pixar (@Pixar) August 15, 2026

Durante la presentación se mostró nuevo arte conceptual de “Coco 2”. Aunque las imágenes no revelaron muchos detalles de la historia, sí permitieron ver a Miguel adolescente con un corte de cabello moderno mientras camina por las calles de su pueblo.

Remember me? 😈 Benjamin Bratt will reprise his role as the unforgettable Ernesto de la Cruz in Coco 2! #D23 pic.twitter.com/2jNQDNZvY0 — Pixar (@Pixar) August 15, 2026

El protagonista conserva elementos que marcaron su primera aventura, como su guitarra blanca y su inseparable xoloitzcuintle Dante.

Una de las imágenes también mostró a Coco abrazando a Miguel, en uno de los vistazos que más llamó la atención durante la presentación.

Just revealed: the world of Coco will be coming to KINGDOM HEARTS IV, launching in late 2027. pic.twitter.com/sMSik4cBGc — Pixar (@Pixar) August 15, 2026

Además, Pixar confirmó que el universo de “Coco” llegará a Kingdom Hearts IV, videojuego de acción y rol que iniciará una nueva historia titulada “El arco del Maestro Perdido” y que se espera esté disponible para la mayoría de las consolas a finales de 2027.

Pixar anuncia “Los Increíbles 3″ y “Gatto”

Peter Docter at #D23 to talk new supers, new villains, and all things Incredibles 3! pic.twitter.com/j6pVBYdMvG — Pixar (@Pixar) August 15, 2026

La presentación de Pixar en D23 también dejó novedades sobre varios de sus próximos proyectos.

Uno de los más esperados es “Los Increíbles 3”, cuyo estreno está programado para el 16 de junio de 2028, una década después de la segunda película.

The Parr family, Frozone, and Edna are all back in Incredibles 3 with a #D23 sneak peek at all-new concept art! 💥 pic.twitter.com/s8JlWfkm8S — Pixar (@Pixar) August 15, 2026

El estudio mostró un nuevo arte conceptual en el que se puede apreciar la fuerza de Mr. Increíble, además de un breve adelanto en video de los personajes.

Pixar también presentó “Ghost Market”, considerada la primera película sobrenatural del estudio. La historia estará ambientada en Hawái y llegará durante la primavera de 2028.

Otro proyecto es “Gatto”, dirigida por Enrico Casarosa, que contará la historia de un gato negro en Venecia. La cinta tendrá las voces de Mark Ruffalo y Laurence Fishburne y está programada para estrenarse el 5 de marzo de 2027.

Más sorpresas de Disney con grandes franquicias

“Frozen III”. Foto: AFP

Walt Disney Animation Studios también utilizó D23 para presentar novedades de dos de sus franquicias más importantes.

La primera es “Frozen 3”, que llegará a los cines el 24 de noviembre de 2027 y contará nuevamente con Anna, Elsa, Kristoff, Olaf y Sven.

Kristen Bell, Idina Menzel y Josh Gad participaron en la presentación, donde se mostró nueva animación de la película.

Las imágenes también anticiparon la presencia de una nueva figura con poderes capaces de enfrentarse a los de Elsa.

Jennifer Lee y Trent Correy estarán a cargo de la dirección, mientras que Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez regresarán como compositores.

-Nos hablan del nuevo villano para Los Increíbles 3 con nuevas imágenes y escenas.



-Nuevos concep art de Coco 2. Donde vemos a un Miguel adolescente. Y nos confirman que la película será para 2029.#D23 #Disney #Pixar #Coco pic.twitter.com/kHrZUGmNVC — ▀▄▀▄※ SincorazonXIII 𓏲𝄢 D23 ※▀▄▀▄ (@SincorazonXIII) August 15, 2026

Por otro lado, Disney confirmó que “Zootopia 3” ya se encuentra en una etapa inicial de desarrollo. Ginnifer Goodwin, Ke Huy Quan y Jared Bush participaron en el anuncio, aunque el estudio todavía no ha establecido una fecha de estreno.

“Lilo & Stitch 2”, “Enredados” y “La Era de Hielo” también avanzan

Disney continuará desarrollando algunas de sus franquicias en acción real. “Lilo & Stitch 2” comenzará su producción en Hawái durante 2026 y llevará nuevamente a la pantalla a Angel, el personaje rosa relacionado con Stitch.

Chris Sanders dirigirá la película, cuyo estreno está previsto para el 26 de mayo de 2028.

También avanza la adaptación en acción real de “Enredados” (Tangled). Teagan Croft interpretará a Rapunzel, Milo Manheim será Flynn Rider y Kathryn Hahn dará vida a Madre Gothel.

El reparto incluye al mexicano Diego Luna, quien interpretará a un nuevo personaje llamado Hawthorne. La película será dirigida por Michael Gracey y llegará a los cines el 31 de marzo de 2028.

Antes, el 5 de febrero de 2027, se estrenará “Ice Age: Boiling Point”, con el regreso de Manny, Sid, Diego, Ellie y Buck. Durante D23 también se presentó a Jurassic Scrat, un nuevo integrante relacionado con el personaje que durante años ha perseguido su característica bellota.

Disney completó sus anuncios con un nuevo avance de “The Bluey Movie”, cuyo estreno está previsto para el 6 de agosto de 2027, y confirmó que una nueva película de “Los Simpson” llegará a los cines el 3 de septiembre de 2027.

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