Dan el último adiós a Bonnie Tyler: fans cantan “Total Eclipse of the Heart”

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Fans de Bonnie Tyler se reunieron en Mumbles para despedirla. Foto: AFP

Miles de seguidores de Bonnie Tyler salieron este sábado a las calles de Mumbles, Gales, para despedir a la cantante británica, quien falleció el pasado 8 de julio a los 75 años. Su ataúd recorrió las calles de su pueblo natal antes del funeral que se realizará el lunes.

El féretro de la intérprete de “Total Eclipse of the Heart” estaba cubierto con la bandera de Gales, mientras sus seguidores lanzaban flores sobre el coche fúnebre y entonaban el tema, uno de sus mayores éxitos, al verlo pasar.

El momento se convirtió en un emotivo homenaje a una de las voces más reconocidas de la música británica.

Fans cantan “Total Eclipse of the Heart” para despedirla

Despiden a Bonnie Tyler en Gales. Foto: AFP

Entre las personas que acudieron a Mumbles estuvo Carys Edwards, de 18 años, quien recordó el impacto que tuvo la cantante en varias generaciones.

“Cuando nos enteramos de su fallecimiento, se nos partió el corazón”, declaró a la agencia británica PA.

“Su música llegó al corazón de muchísima gente. (…) Era un auténtico icono”, añadió.

Su madre, Melanie Smith, de 53 años, destacó las raíces galesas de la artista: “Era una chica de Swansea y nunca lo olvidó”.

Bonnie Tyler, cuyo nombre real era Gaynor Hopkins, nació en 1951 en Skewen, cerca de Swansea. En 1975 fue descubierta en una discoteca de Swansea y a lo largo de su carrera mantuvo su característico acento galés.

Bonnie Tyler, una voz que trascendió generaciones

La canción “Total Eclipse of the Heart”, lanzada en 1983, se convirtió en la mayor insignia musical de Bonnie Tyler. Más de cuatro décadas después, el tema mantiene su popularidad y suma alrededor de mil 200 millones de reproducciones en Spotify.

La cantante también alcanzó el éxito con canciones como “It’s a Heartache” y “Holding Out for a Hero”, esta última incluida en la banda sonora de la película Footloose.

Para Michael Bone, de 58 años, quien viajó desde Derby junto con su pareja, Alan Hawkins, el homenaje era una forma de agradecerle por la música que marcó su juventud.

“Pensamos que estaría bien venir a rendirle homenaje”, dijo Bone. “Cuando era adolescente, su música estaba en todas partes”.

¿De qué murió Bonnie Tyler?

La cantante falleció el 8 de julio en Portugal, donde tenía una casa. A principios de mayo había sido ingresada en un hospital de Faro para someterse a una operación intestinal y posteriormente fue puesta en un coma inducido.

Poco antes de su hospitalización, Tyler había lanzado el sencillo “Only Love” y tenía previsto comenzar una gira de varios meses por Europa.

¿Cuándo será el funeral de Bonnie Tyler?

El funeral de Bonnie Tyler se llevará a cabo el lunes en la catedral de Swansea. Posteriormente, se realizará una ceremonia privada.

En el obituario publicado por su familia, la artista fue descrita como “una artista cálida y generosa”, cuya música conmovió a varias generaciones y continúa sonando en pistas de baile y salas de karaoke alrededor del mundo.

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