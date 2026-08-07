Revelan lista de los más atractivos de la música: Karol G y Danna lideran los rostros más bellos

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Estos son los rostros más bellos de la música. Foto: Cuartoscuro

Karol G, Danna y Lunay, encabezan la lista de People en Español de “Los 50 más bellos en la música” de 2026. La lista reúne a cantantes y artistas de distintas generaciones y géneros.

La publicación no presenta a los artistas como un ranking del más al menos bello, sino como una selección de personalidades que destacan por su presencia, estilo, trayectoria y conexión con el público.

¿Quiénes son los más bellos de la música según People?

1. Karol G

Foto: AFP

La cantante colombiana encabeza la selección de música, People en Español destacó su trayectoria internacional, su participación como primera artista hispana en encabezar Coachella y su nueva gira mundial, además del éxito de “Tropicoqueta”.

Aunque diversos medios reportan que Belinda encabeza el top, de acuerdo con el listado oficial, la intérprete de “En la oscuridad” no se encuentra; pues ella tuvo un artículo sobre su trayectoria.

2. Danna

Foto: Getty Images

La mexicana aparece en el segundo perfil de la selección, en una etapa que la publicación describe como una de mayor libertad artística. Su álbum “Lucid Dreams”, lanzado en abril, representa para ella una nueva fase creativa.

3. Luis Fonsi y Feid

Foto: Cuartoscuro

People en Español reunió al puertorriqueño y al colombiano en un mismo perfil. Ambos colaboraron en “Cambiaré”, una canción con sonidos de salsa que marcó una nueva exploración para Fonsi, mientras Feid continúa consolidando su carrera internacional.

4. Cimafunk

El artista cubano es reconocido por su propuesta musical y estética, además de su manera de abordar temas como la identidad, las raíces y el amor propio. En los últimos meses también participó en la programación oficial del Mundial FIFA 2026.

5. Lunay

Foto: Gaby Music

El puertorriqueño forma parte de la selección a sus 25 años; además de continuar con su carrera musical, encontró en la moda otro espacio para expresarse y ha participado en eventos internacionales junto al diseñador Willy Chavarría.

6. Laura Pausini

Foto: Status Media

La cantante italiana también figura entre los elegidos;este año participó en grandes eventos deportivos internacionales, entre ellos la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno y la final del Mundial 2026, donde interpretó “Desire” junto a Robbie Williams y Nicole Scherzinger.

7. Aitana

Foto: Reuters

La española continúa consolidándose como una de las principales figuras del pop de su país. People en Español incluyó el éxito de “Superestrella”, así como su álbum “Cuarto Azul” como parte de sus éxitos.

8. Mar Solís

Foto: Cuartoscuro

La hija de Marco Antonio Solís también fue incluida en la selección. A sus 26 años, trabaja en su primer EP y prepara una gira por Estados Unidos, además de una presentación en el Festival ARRE.

9. Rosalía

Foto: AFP

La cantante española aparece gracias a una trayectoria marcada por la experimentación musical y visual. People en Español destacó el impacto internacional de sus producciones y su capacidad para explorar nuevos sonidos y conceptos.

10. Isaac Hernández

El bailarín mexicano ocupa un lugar especial en la selección, el jalisciense es el primer mexicano en desempeñarse como bailarín principal del American Ballet Theatre y ha protagonizado montajes de diversas obras.

11. Matteo Bocelli

El italiano, hijo del tenor Andrea Bocelli, continúa desarrollando su propia carrera musical. A sus 28 años ya cuenta con dos álbumes y una gira internacional, además de una experiencia escénica que comenzó desde muy joven junto a su padre.

12. Kany García

Foto: Cuartoscuro

La cantautora puertorriqueña aparece como una de las voces consolidadas de la selección. Su décimo álbum de estudio, “Puerta abierta”, representa una etapa más introspectiva y vinculada con sus raíces, mientras continúa con una gira internacional.

13. Yandel

Foto: Rocío Ireta

El puertorriqueño mantiene su presencia en la escena musical después de más de tres décadas de carrera. En esta ocasión, People en Español lo incluyó con su proyecto “Yandel Sinfónico”, con el que ha llevado su música a escenarios de México, Estados Unidos, España y otros países.

14. Zhamira Zambrano

Foto: Ethan Miller / AFP

La cantante venezolana aparece entre las nuevas figuras de la selección, su primer álbum como solista, “Curita para el corazón”, impulsó su carrera y ahora prepara nuevos proyectos relacionados con la música, la actuación y la moda.

15. Juan Duque

El colombiano forma parte de la lista después del crecimiento que ha experimentado su carrera, especialmente a partir de canciones como “Solcito”, junto a Miguel Bueno. Actualmente se encuentra en medio de su gira internacional “Un Desorden con los Primos World Tour 2026”.

16. Jessi Uribe

El cantante colombiano atraviesa una etapa importante de su carrera según People en Español; pues este año se convirtió en el primer colombiano nominado al Grammy en la categoría Regional Mexican y también participó como compositor en un álbum de Alejandro Fernández que ganó un Grammy.

17. Kapo

El colombiano de 28 años se ha consolidado como uno de los nuevos exponentes de la música urbana. Su canción “Ohnana” impulsó su popularidad y posteriormente temas como “La Villa” ampliaron su alcance internacional.

18. Pitbull

Foto: Santiago Covarrubias (Ocesa)

El encargado de cerrar la selección es “Mr. Worldwide”, a sus 45 años, el cubanoamericano continúa con su carrera internacional y recientemente consiguió un récord Guinness después de que más de 22 mil asistentes a uno de sus conciertos en Londres utilizaran su característico look de calva postiza y gafas de sol.

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