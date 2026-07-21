¿Quién es Brianda Deyanara? La influencer con 35 millones de seguidores que entra a La Casa de los Famosos México 2026

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Brianda Deyanara se une a La Casa de los Famosos Foto: Getty

Brianda Deyanara forma parte de la nueva temporada de La Casa de los Famosos, sumándose así al elenco de personalidades que participarán en el reality.

La creadora de contenido mexicana es principalmente conocida por sus publicaciones en redes sociales donde suma 35 millones de seguidores en TikTok solamente, y aquí en Unotv.com, te hablaremos más sobre ella.

¿Quién es Brianda Deyanara?

Brianda Deyanara es una creadora de contenido muy popular que acumula una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales, donde publica videos principalmente de humor, así como de moda y estilo de vida.

Seguidores aproximados en redes:

35 millones de seguidores en TikTok

13 millones de seguidores en Instagram

Brianda Deyanara ha tenido experiencia como conductora de televisión al formar parte de algunos programas de Telehit. Estudió la carrera de Comunicación y también formó parte de 404 Girls, considerado uno de los colectivos femeninos de mayor impacto en la plataforma de TikTok.

Cabe mencionar que la joven mexicana fue vinculada sentimentalmente con el ex habitante de La Casa de los Famosos, Nicola Porcella; sin embargo, en un encuentro con los medios, el propio “Nico” aseguró que solo se estaban conociendo.

También se le ha visto participar en diversos eventos de importancia para influencers o creadores de contenido enfocados en el mundo digital, como los MTV MIAW y los Eliot Awards.

Asimismo, durante su revelación como habitante, se describió como una persona muy emocional, mientras que sus amigos aseguran que le es difícil convivir con las personas que no conoce.

¿Quiénes son los participantes de La Casa de los Famosos?

Ya se han revelado a varios de los habitantes de esta nueva temporada de La Casa de los Famosos. En la lista podemos encontrar los nombres de:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Fede Vigevani

La casa más famosa de México abrirá sus puertas el próximo 26 de julio, día en el que los habitantes comenzarán su convivencia, siendo observados por millones de personas a través de las galas y las cámaras 24/7.

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