Muere Brenda Fricker, la “señora de las palomas” de “Mi pobre angelito 2”, a los 81 años

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La actriz marcó a una generación. Foto: Gettyimages

La actriz irlandesa Brenda Fricker, recordada por interpretar a la Mujer Paloma que ayudó a Kevin McCallister en “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”, murió a los 81 años en Dublín, Irlanda, tras un periodo de mala salud, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Aunque para millones de personas siempre será la mujer que protegió a Kevin en una de las escenas más emotivas de la película navideña protagonizada por Macaulay Culkin, Fricker construyó una carrera de más de siete décadas y pasó a la historia al convertirse en la primera actriz irlandesa en ganar un Premio Oscar.

Phil Belfield, representante de la actriz informó el fallecimiento a medios locales como The Holywood Reporter y BBC; no obstante no reveló detalles sobre la causa de su muerte, por lo que se espera que en los próximos días se de a conocer más información.

¿Quién fue Brenda Fricker?

Brenda Fricker nació el 17 de febrero de 1945 en Dublín, Irlanda. Antes de dedicarse por completo a la actuación trabajó como reportera en The Irish Times, periódico donde también laboró su padre.

Su trayectoria comenzó en la televisión irlandesa y el teatro, para después consolidarse en cine con una carrera que se extendió por más de 70 años.

Además de Mi pobre angelito 2, participó en producciones como “Angels in the Outfield” (1994), “A Time to Kill” (1996), “Veronica Guerin” (2003), “Albert Nobbs” (2011) y “The Swallow” (2024), entre muchas otras.

En 1990, Brenda Fricker ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por interpretar a Bridget Fagan Brown, la madre del artista Christy Brown, en #My Left Foot”, película protagonizada por Daniel Day-Lewis.

Con ese reconocimiento se convirtió en la primera actriz irlandesa en recibir una estatuilla de la Academia, un logro que marcó la historia del cine de su país.

Sin embargo, la actriz confesó en distintas entrevistas que nunca se sintió cómoda con esa etiqueta.

“Es bonito que quede registrado en los libros de historia, pero es una carga. La gente tiene expectativas al respecto, y la verdad es que me da igual”, dijo en una entrevista con la radio pública irlandesa RTE.

En sus memorias, “She Died Young: A Life in Fragments”, publicadas en 2025, Brenda Fricker habló por primera vez de algunos de los episodios más difíciles de su vida, incluida una infancia complicada, problemas de salud mental y el largo proceso de recuperación que enfrentó antes de consolidarse como actriz.

También confesó que escribir el libro fue uno de los retos más dolorosos de su vida, pues implicó revivir experiencias que durante años intentó dejar atrás.

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