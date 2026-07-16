Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se toman de la mano al presentar “Hasta el fin del mundo”

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann actúan en “Hasta el fin del mundo” | Foto: Uno TV

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez anunciaron su divorcio en 2020, momento en el que ambos tenían archivado el proyecto de “Hasta el fin del mundo“, una película de romance que ambos planeaban interpretar. Después de “superar el duelo” de su separación, desempolvaron la cinta, interpretaron a la pareja protagonista y se estrenará el 23 de julio en cines mexicanos.

En conferencia de prensa, la expareja mostró que, a seis años de divorciarse, siguen manteniendo una relación personal y profesional cordial, al grado de poder protagonizar un drama romántico de época que, según el director Emiliano Castro Vizcarra, estaba escrita específicamente para ellos.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann en “Hasta el fin del mundo”

La actriz Aislinn Derbez compartió en conferencia que el proyecto de “Hasta el fin del mundo” comenzó hace casi 11 años cuando aún estaba casada con Mauricio Ochmann; sin embargo, la iniciativa se pausó con su divorcio.

“La íbamos a hacer cuando estábamos todavía casados y se nos atravesó el divorcio. La íbamos a hacer con la productora que teníamos Mau y yo juntos, pero después de eso se deshizo y se quedó conmigo la peli, se quedó en el cajón”. Aislinn Derbez

Aislinn Derbez en conferencia de “Hasta el fin del mundo” | Foto: Uno TV

El director insistió en retomar el proyecto con la expareja en el protagónico; sin embargo, el divorcio era un impedimento. A pesar de esto, Mauricio Ochmann aseguró que nunca quitó el dedo del renglón para llevar el guion a la realidad.

“Cuando nos separamos, Ais se quedó con este proyecto y desde que lo leí me apasionó, me encantó y recuerdo que nos volteamos a ver y le dije: ‘La tenemos que hacer’. Cuando se lo quedó, solo le dije: ‘Está bien, pero cuando busques actor, me llamas“, señaló.

Mauricio Ochmann en conferencia de “Hasta el fin del mundo” | Foto: Uno TV

¿Qué tuvo que pasar para que “Hasta el fin del mundo” se hiciera realidad? Que ambos actores superaran el duelo de su separación. “Fue muy fuerte, no íbamos a poder a hacer esa película mientras estábamos en un duelo tan duro“, señaló.

No fue sino hasta el año 2024 cuando Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se dispusieron a grabar la cinta, pues a pesar de que siempre se han llevado bien y nunca se perdió la conexión, en ese momento, ambos estaban más tranquilos al respecto.

La también protagonista de “Entre Paredes” contó que, en el estreno del 15 de julio, Mauricio volteó a verla para reconocer todo lo que han pasado juntos y que se encuentra condensado en el estreno de “Hasta el fin del mundo“.

En ese momento de la conferencia de prensa, ambos se tomaron de las manos y Ochmann dijo: “Hasta el fin del mundo“, mostrando que siguen manteniendo una buena relación tras su divorcio.

Al borde de las lágrimas, el también protagonista de “Familia a la deriva” destacó que la complicidad con su exesposa se manifestó tanto dentro como fuera del set.

“Ais y yo fuimos cómplices dentro y fuera de escena porque estábamos con Kailani, nuestra hija, y estábamos trabajando todo el tiempo y fue muy bonito esta complicidad de los tres de sacar adelante todo lo que se atorara todos los días”. Mauricio Ochmann

Cabe destacar que Emiliano Vizcarra, quien debutó en la gran pantalla con “Hasta el fin del mundo“, afirmó que su pareja protagónica siempre fue la conformada por Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

“Al escribir sobre el amor, siempre se buscó una pareja de la vida real que tuviera una conexión y una química, como fue Mauricio Ochmann y Aislinn, y en el momento en que se escribió la primera palabra, se pegó una foto de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez. Siempre, esta historia se escribió pensando en ellos dos“, dijo el cineasta.

Aislinn Derbez protagoniza emotivo momento

Aislinn Derbez fue cuestionada sobre si su madre Gabriela Michel, quien falleció en noviembre de 2025, alcanzó a ver “Hasta el fin del mundo“; sin embargo, no pudo conocer a fondo este proyecto.

“Me hubiera encantado que viera el resultado final, nunca lo vio. Le platiqué la situación, pero nunca leyó el guion ni leyó la película. Yo sé que sí la está viendo, yo creo que está muy orgullosa, donde quiera que esté, y siento que cada vez que le compartía que estaba haciendo un proyecto, ya sea de cine o serie, ella se sentía muy orgullosa”, dijo.

La heredera de la dinastía Derbez también confesó que su madre tenía el sueño de ser actriz, por lo que se sentía emocionada de que su hija pudiera cumplir las ilusiones que ella no pudo ver cumplidas.

¿De qué trata “Hasta el fin del mundo” y cuándo se estrena?

En “Hasta el fin del mundo“, la vida de Manuel da un vuelco cuando Esmeralda, su amor perdido de hace 15 años, llama inesperadamente. A pesar de estar a punto de casarse con otra, redescubre a Esmeralda y se dan cuenta de que su amor trasciende el tiempo.

“Hasta el fin de el mundo” llegará a los cines mexicanos el jueves 23 de julio de 2026 y se trata de un drama romántico de época en coproducción entre México y España.

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