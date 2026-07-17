¿Qué pasará con Pedro Sola? TV Azteca anuncia acciones tras la polémica por sus declaraciones sobre perros

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Postura de TV Azteca ante decclaraciones de Pedro Sola. Foto: AFP

TV Azteca fijó una postura oficial luego de la polémica generada por los comentarios que hizo Pedro Sola en el programa Ventaneando sobre envenenar perros callejeros y disparar a sus dueños, declaraciones que provocaron una ola de críticas en redes sociales.

A través de un comunicado, la empresa encabezada por Ricardo Salinas Pliego reiteró su compromiso con el bienestar animal, se deslindó de las declaraciones del conductor y anunció que implementará un programa de sensibilización para sus colaboradores.

Creemos en el respeto y la protección de todos los seres vivos.



Ese ha sido siempre nuestro compromiso y hoy lo reforzamos con acciones para fortalecer una cultura de respeto y bienestar animal.



Seguiremos siendo aliados de los animales. pic.twitter.com/4GXXnTQaeq — Ventaneando (@VentaneandoUno) July 16, 2026

En el comunicado, la televisora aseguró que las expresiones del periodista no representan los valores de la empresa.

“En TV Azteca y Grupo Salinas creemos firmemente en la protección animal y el respeto por todos los seres vivos. Durante años hemos abierto nuestras pantallas para visibilizar y reconocer la labor de quienes trabajan todos los días por el bienestar animal“, señaló la empresa.

Asimismo, indicó que las declaraciones recientes “no reflejan lo que promovemos como organización” y recordó que ya se ofreció una disculpa pública por lo ocurrido.

“Se ha ofrecido una disculpa pública, asumiendo con responsabilidad que esas palabras no representaron ese compromiso”, añadió el comunicado.

Anuncian programa de sensibilización sobre bienestar animal

Como parte de las acciones tras la controversia, TV Azteca informó que pondrá en marcha un programa dirigido a sus equipos corporativos y de producción para fomentar una cultura de respeto hacia los animales.

La empresa explicó que el objetivo es fortalecer la educación sobre bienestar animal y reforzar estos valores en cada uno de sus proyectos.

Pese a la polémica, el comunicado no menciona sanciones ni un posible despido de Pedro Sola, por lo que, hasta el momento, el conductor aún forma parte de Ventaneando.

Conductores de Ventaneando anuncian donación a una fundación

El comunicado fue leído al aire durante la emisión de Ventaneando de este jueves 16 de julio por Pati Chapoy, Pedro Sola, Rosario Murrieta, Ricardo Manjarrez y Mónica Castañeda.

Durante la transmisión, Rosario Murrieta informó que el programa apoyará a una organización dedicada al rescate y protección de animales.

“Como siempre, Pati, apoyando a fundaciones que desde hace mucho tiempo se apoyan desde espacios como ADN40 y de hecho ya tenemos una asociación, una fundación a la que vamos a apoyar”, comentó.

Los conductores también anunciaron que realizarán una donación a la fundación Yaakunah como parte de las acciones derivadas de la controversia.

Creemos firmemente en el respeto y la protección de todos los seres vivos. pic.twitter.com/P6BGDNvmDk — Ventaneando (@VentaneandoUno) July 16, 2026

¿Qué dijo Pedro Sola sobre los perros?

La polémica comenzó el pasado 6 de julio, cuando Pedro Sola expresó durante Ventaneando su rechazo a la presencia de perros en establecimientos comerciales y lanzó comentarios que fueron ampliamente criticados.

“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? Se volvieron locos, ¿o qué? Con ganas de aventarles un trozo de carne envenenada”, dijo el conductor.

Minutos después también afirmó que quienes pasean a sus mascotas en carriolas daban “ganas de darles un balazo”.

Mientras Pati Chapoy reaccionó con un “tiene razón“, Mónica Castañeda respondió que podía entender que a alguien no le gustaran los perros, “pero envenenarlos nunca”.

Posteriormente, Pedro Sola reconoció que sentía “una vergüenza horrible” por lo que había dicho, mientras que Chapoy señaló que ese tipo de comentarios correspondían a otra época y que “hoy es diferente”.

Aunque en redes sociales surgieron versiones sobre un posible despido del conductor, hasta ahora, TV Azteca no ha informado ninguna sanción laboral en su contra y únicamente anunció medidas institucionales enfocadas en la sensibilización y el bienestar animal.

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