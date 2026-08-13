María José abre dos fechas más para cantar a todo pulmón en el Auditorio Nacional

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Llegará a 30 presentaciones en el “Coloso de Reforma”. Foto: Alberto Estrada

María José continúa consolidándose como una de las voces más queridas del pop mexicano y, tras agotar dos fechas en el Auditorio Nacional, la cantante anunció otros dos conciertos para el 10 y 11 de diciembre, con los que llegará a un total de 30 presentaciones en el “Coloso de Reforma” a lo largo de su trayectoria.

Para “La Josa”, como cariñosamente la llama su público, presentarse en este recinto representa uno de los mayores logros para cualquier artista mexicano, pues considera que el Auditorio Nacional tiene un significado especial dentro de la carrera de un intérprete.

“El Auditorio Nacional es un recinto muy valioso para los artistas. Los mexicanos sabemos que es una autoridad máxima en cuanto a recintos en la República Mexicana y siempre llegar al Auditorio es como decir: ‘ya lo lograste’”, expresó.

Aunque los años de experiencia le han permitido ganar seguridad sobre el escenario, María José reconoció que todavía siente nervios cada vez que se presenta ante miles de personas, especialmente cuando incorpora nuevos elementos a sus espectáculos, como cambios de vestuario o canciones.

“Sí me sigue dando nervios, porque luego hay cosas nuevas que se preparan, los cambios de vestuario, eso siempre da nervios, pero es muy diferente. Ahora los nervios los disfruto y los otros no los disfrutaba, la verdad”, comentó.

La cantante considera que cumplir 50 años también le ha permitido mirar su carrera desde otra perspectiva y disfrutar más de cada presentación.

Si bien recuerda que en sus primeras actuaciones en el Auditorio las emociones y la inseguridad eran difíciles de controlar, actualmente prefiere vivir plenamente la experiencia de cantar frente a alrededor de 10 mil personas.

“Justo ahorita que cumplí 50 años, decir, ‘ya puedo disfrutarlo’. Antes estaba la inseguridad y ahora ya me vale un poco”, señaló entre risas.

“Alma de mujer”, una nueva etapa

Los próximos conciertos también tendrán un atractivo especial, pues María José adelantó que incluirá música de su nueva producción discográfica, “Alma de mujer”, álbum que llegará al mercado en marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La intérprete describió este proyecto como una radiografía de la mujer y la artista que es actualmente, por lo que decidió abordar temas personales desde una perspectiva mucho más honesta y directa.

“Es una radiografía absoluta de lo que estoy viviendo hoy como mujer y como artista. Es un disco muy honesto, hay poco migajeo, sí hay bastante empoderamiento. Un poco duro contra ellos, pero también contra ellas; con amistades tóxicas”, explicó.

El álbum también representa una nueva libertad creativa para la cantante, quien aseguró que en esta etapa de su carrera ha dejado de preocuparse por cumplir con las expectativas de los demás para concentrarse en aquello que realmente quiere expresar.

“Yo creo que en este disco lo que ha cambiado es que no estoy cumpliendo con las expectativas de nadie, sino las propias. Lo estoy haciendo, de alguna manera, sin pedirle permiso a nadie, sino dejándome ser libre”, afirmó.

Esta filosofía coincide con el concepto de su actual gira, “Ahora o nunca”, una frase que María José ha convertido prácticamente en una forma de vida, pues considera que el presente debe disfrutarse al máximo ante la incertidumbre de lo que pueda ocurrir mañana.

Con una extensa trayectoria, la cantante también reflexionó sobre el propósito que ha encontrado en la música. Aseguró que llegó a este mundo para cantar y hacer el bien, convencida de que puede lograrlo a través de su voz y de sus canciones. Al mismo tiempo, reconoció que con los años se ha vuelto mucho más exigente con el material que interpreta.

Por ello, explicó que busca canciones con esencia, con “carnita”, independientemente de quién sea el compositor o el artista que se las presente. Para ella, lo importante es encontrar una melodía que encaje perfectamente con su personalidad y con el momento que atraviesa.

Foto: Alberto Estrada

María José abre espacio a nuevos talentos

Además de continuar con su propia carrera, María José considera importante utilizar sus escenarios para impulsar a nuevos talentos. La cantante mencionó a artistas como Kaia Lana y Nila, a quienes busca brindar oportunidades para acercarse a públicos más amplios.

“Es importante darles espacio y no solo un espacio como el Auditorio Nacional o en un escenario donde uno está cantando. Trato de tener abridores en todos los conciertos y así darles una oportunidad”, destacó.

De esta manera, mientras se prepara para seguir conquistando el Auditorio Nacional y presentar parte de su nueva propuesta musical, María José atraviesa una etapa en la que, a sus 50 años, asegura sentirse más libre, segura y dispuesta a disfrutar de cada momento de su carrera.

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