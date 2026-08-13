Tanya Vázquez revela secuelas respiratorias tras cirugía de nariz: “Desperté y era otra persona”

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Tanya Vazquez revela problemas tras cirugía. Foto: Cuartoscuro / Shutterstock

La actriz de telenovelas Tanya Vázquez, habló sobre las consecuencias que enfrenta desde hace seis años luego de someterse a una cirugía en la nariz que, según relató, no salió como creía.

Durante una intervención en el programa Sale el Sol, la actriz de producciones como “Rubí”, “Hasta que el dinero nos separe” y “Por amar sin ley”, explicó que el procedimiento al que se sometió tenía como objetivo corregir un pequeño detalle estético tras sufrir un accidente.

Sin embargo, al despertar, descubrió que su nariz había sufrido cambios que no esperaba y que, posteriormente, comenzaron a afectar su respiración y vida cotidiana.

¿Qué le pasó a Tanya Vázquez tras la cirugía de nariz?

De acuerdo con el testimonio de Tanya Vázquez, hace aproximadamente seis años, acudió con la intención de corregir un pequeño detalle de su nariz.

La intérprete aseguró que durante el procedimiento no supo exactamente qué le realizarían y que, al despertar, se encontró con una nariz completamente diferente.

“Desafortunadamente, dormida, no supe lo que iban a hacer. En su momento, cuando desperté, la nariz ya estaba mutilada”. Tanya Vázquez, actriz.

La artista mostró en el programa una imagen antes de entrar a cirugía y señaló que al salir la “mutilaron” ya que la “dejaron sin hueso” y con una perforación.

Vázquez explicó que, desde entonces, ha tenido que lidiar con diversas secuelas que van más allá de un cambio en su apariencia. Según su testimonio, el procedimiento también habría afectado su capacidad para respirar con normalidad.

La actriz señaló que, al verse después de la cirugía, llegó a cuestionarse si podría continuar trabajando y sacar adelante a su hija, pues nunca buscó transformar por completo su rostro.

“Me cambió la vida totalmente, desperté y ya era otra persona, dije, ‘¿a qué me voy a dedicar?’”. Tanya Vázquez, actriz.

Tanya Vázquez asegura que tiene problemas para respirar

Como mencionamos, una de las principales consecuencias que la actriz atribuye a aquella cirugía son los problemas respiratorios que enfrenta actualmente.

Según explicó, tiene una perforación en la nariz y dificultades para respirar, situación que también relaciona con otros malestares que ha experimentado.

“No respiro, tengo una perforación y eso me impide respirar, pierdo el equilibrio. Me falta oxigenación, oído tapado, porque todo está conectado”. Tanya Vázquez, actriz.

Tanya Vázquez dejó claro que la intención original no era cambiar por completo su nariz, sino solucionar un detalle que consideraba menor. Por ello, la experiencia terminó representando un cambio importante tanto física como emocionalmente.

Ahora, la actriz se encuentra ante la posibilidad de someterse a un nuevo tratamiento para atender las secuelas que, de acuerdo con su propio relato, todavía afectan su calidad de vida.

Se realizará una operación con un doctor invitado al matutino, a quien dijo, le tiene confianza y sabe que le arreglará el tema estético y lo funcional.

El doctor Noé Herrera arreglará su nariz

El otorrinolaringólogo y cirujano plástico, Noé Herrera, fue invitado al programa para hablar de la nariz de Tanya Vázquez y señaló el caso como “difícil” debido a la perforación que tiene en el septum.

“Al haber una perforación el aire fuga y no respira el paciente, tiene que respirar por la boca, ronca y muchos problemas funcionales”. Noé Herrera, otorrinolaringólogo y cirujano plástic

El médico señaló que, en casos como el de Tanya, la calidad de vida disminuye y además presenta problemas estéticos.

La actriz complementó su testimonio y señaló que después de la cirugía su nariz se infectó y además se puede ver “sin hueso”.

“Me dejaron sin nariz, infectada, era puro líquido, horrible, una situación dolorosa, difícil, traumática que no se la deseo a nadie”, Tanya Vázquez, actriz.

Además compartió un mensaje sobre su cirugía y señaló que se debe tener cuidado ya que “no sabes en las manos de quién te pones”.

Sobre la nariz de Tanya, el doctor señaló que la tendrán que “rehacer” y que, por ahora, hay un camuflaje con ácido hialurónico, mismo que no ayuda en la respiración y se trata de algo estético.

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