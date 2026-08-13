Thalía enciende las redes con diminuto bikini a días de cumplir 55 años

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Thalía muestra cuerpo fitness. Foto: AFP

Thalía, famosa actriz, cantante y empresaria mexicana, sorprendió en redes sociales al presumir su figura con un diminuto vestido color cobre, a tan solo unos días de cumplir 55 años.

La principal exponente de la “trilogía de las Marías” en el mundo de las telenovelas mexicanas publicó una serie de fotografías y un video en los que mostró el atuendo cobrizo, acompañados de la leyenda: “Coqueteando de nuevo con el gym y me estoy dejando querer”.

En las imágenes se puede ver que también portaba unos lentes de sol dorados con líneas rectas, acompañados de un gran collar brillante con una piedra amarilla en el centro y un anillo en la mano izquierda, a juego de Anna Zuckerman Jewelry.

Con una sonrisa, la interprete de “Amor a la mexicana” posó y exhibió sus brazos para mostrar su musculatura.

Internautas destacan el trabajo en el gym de Thalía

Entre sus más de 22 millones de seguidores, hubo quienes manifestaron elogios por la figura de la cantante y por el evidente trabajo fitness.

Entre los comentarios se pueden leer:

“Eres pura motivación”.

“Se nota ese gym”.

“Sigues siendo la misma joven guapa, la reina de las novelas, las Marías, María Mercedes”.

“Mente sana en cuerpo sano”.

“Oye, qué cuerpazooo, jaja. Te voy a copiar y voy a ir al gym”.

“Reina del pop latino y reina del fitness”.

“Divina y se nota el gym”.

Thalía continúa con su trabajo de manera incansable, pues el pasado 17 de abril lanzó el álbum “Todo suena mejor con cumbia”, donde destaca el tema “Yo me lo busqué”, que grabó con Los Ángeles Azules y por el que fue nominada a Mejor Tema en Cumbia / Best Cumbia Song de los Premios Juventud 2026.

La cantante agradeció la nominación al galardón en sus redes sociales:

“Gracias por compartir conmigo esta canción tan especial y por hacerme parte de su historia. Y gracias infinitas a ustedes, bellezas mías, por escucharla, bailarla y cantarla con tanta alegría. ¡Los amo!”, indicó en una publicación en Instagram.

La empresaria que cumplirá 55 años el próximo 26 de agosto, subrayó que “definitivamente, todo suena mejor en cumbia”.

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