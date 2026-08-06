Muere el modelo “Mano” Machinek tras chocar su Porsche durante grabación de un comercial

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Murió haciendo lo que quería, según su esposa. Foto: UnoTV/IA

Manoel “Mano” Machinek, modelo alemán y estrella de reality shows, murió a los 37 años tras sufrir un accidente automovilístico mientras participaba en la grabación de un comercial.

Aunque el fallecimiento ocurrió hace días, en las últimas horas, medios locales comenzaron a viralizar la noticia de su deceso.

¿Qué se sabe de la muerte de “Mano” Machinek

De acuerdo con el medio suizo 20 Minuten, el accidente ocurrió el pasado 30 de julio, cuando Machinek conducía un Porsche sobre una carretera cerrada al tránsito como parte del rodaje. El modelo perdió el control del vehículo en una curva, salió del camino y se estrelló contra un árbol.

Como señaló la fuente, la estrella de realities falleció poco después del accidente en el lugar.

Eine atemberaubende Bergstraße, ein blauer Sportwagen, ein erfahrener Fahrer und Autoliebhaber am Steuer. Es hätte ein großartiger Werbespot werden sollen. Doch die Dreharbeiten am Mottarone über dem Lago Maggiore endeten in einer Tragödie: Der ehemalige „Forsthaus… pic.twitter.com/N2avLpDnV9 — The_Stormrider_👑🇩🇪 (@PeterJankowsk11) August 3, 2026

La noticia se viralizó en Balgach, un municipio del cantón suizo de St. Gallen, donde el modelo residía desde hacía algún tiempo. Un vecino de la zona relató que la mañana del accidente, conversó con el también influencer en el estacionamiento subterráneo, donde ambos solían hablar sobre su afición por los automóviles.

“Lo veía allí a menudo. Incluso, el jueves por la mañana, le pregunté a dónde iba. Me respondió: ‘Fuera de la ciudad'”. Vecino de Manoel “Mano” Machinek

Recordó que el modelo pasaba tiempo trabajando en sus Porsche y que esa pasión por los autos fue lo que los llevó a entablar amistad. “Compartíamos la misma pasión”.

Esposa de “Mano” Machinek lo despidió con un emotivo mensaje

Tras conocerse el fallecimiento, Maria Maksimovic, esposa de “Mano” Machinek, compartió un mensaje a través de sus historias de Instagram para despedirse del modelo.

En su publicación, aseguró que murió haciendo algo que “amaba más que casi cualquier otra cosa en el mundo: conducir”, palabras con las que familiares y amigos comenzaron a rendirle homenaje en plataformas digitales.

¿Quién era “Mano” Machinek?

Manoel Machinek fue un modelo alemán, creador de contenido y personalidad de la televisión que alcanzó popularidad en Suiza tras participar en la primera temporada del reality “Forsthaus Rampensau”, transmitido por la cadena ATV en 2022. En el programa compitió junto a su pareja, Maria Maksimovic, en una serie de desafíos entre celebridades por un premio económico.

Además de su paso por la televisión, Machinek era un apasionado de los automóviles deportivos, en sus redes sociales compartía con frecuencia fotografías y videos de eventos de motor, así como de los Porsche que conducía.

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