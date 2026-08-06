Luis Miguel reaparece y dedica emotivo mensaje a México: “Es y será por siempre mi lugar en el mundo”

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“Luismi” mostró su amor por México. Foto: Getty Images

Luis Miguel volvió a aparecer públicamente, tras los presuntos rumores de sufrir una hospitalización, y dedicó un emotivo mensaje a México en el que destacó los momentos y razones que según el “Sol de México”, lo hacen único en el mundo.

” Es que este país tiene algo que sabe diferente, como si tuviera una fórmula” Luis Miguel, cantante

Luis Miguel resalta la unión de los mexicanos en su nuevo video

A través de redes sociales, el intérprete de “la chica del bikini azul” compartió un video donde menciona que “México es y será por siempre mi lugar en el mundo”; mientras pronuncia dichas palabras, se le observa tomar de una botella de una marca de refresco con el que realiza una campaña publicitaria.

Posteriormente, Luis Miguel inicia a narrar una serie de escenas cotidianas que muestran reuniones familiares, amigos que se apoyan mutuamente y tradiciones mexicanas, mientras reflexiona sobre aquello que, dice, distingue al país.

Durante el clip, el cantante destaca la solidaridad y el acompañamiento que, asegura, forman parte de la identidad de México.

“Porque cada vez que necesitamos levantarnos, aparece alguien que nos anima”. Luis Miguel, cantante

Más adelante, el video cambia a una reunión familiar alrededor de la mesa, donde recuerda a quienes ya no están. “A los que ya no están, los seguimos celebrando, porque de alguna forma, siempre tienen su lugar en la mesa”, expresa Luis Miguel.

Hacia el cierre, el intérprete concluye que ese espíritu colectivo es lo que hace especial al país.

“Tal vez por eso este país tiene ese sabor único que compartimos todos. Más cercano, más nuestro, más mexicano. Algo tiene México que lo hace el mejor país del mundo. Y si me preguntas a mí, yo creo que es estar siempre juntos”. Luis Miguel, cantante

Spot llega a meses de la presunta intervención quirúrgica de Luis Miguel

La aparición de Luis Miguel en dicha campaña publicitaria ocurre casi tres meses después de que medios internacionales comenzaran a circular versiones sobre una presunta crisis de salud y una supuesta hospitalización en Nueva York, información que nunca fue confirmada por el artista ni por su equipo.

El 2 de julio, medios especializados aseguraron que Luis Miguel se encontraba recuperándose de salud en México; días después, se informó que se le había visto paseando y para el 31 de julio, el cantante reapareció en una fotografía junto a una botella de la marca con la que colabora.

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