Galilea Montijo revela qué pasó con su rostro: “Pensé que ya no iba a trabajar en la televisión”

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La conductora se sinceró sobre su situación. Foto: Getty Images

Galilea Montijo rompió el silencio y habló sobre el procedimiento estético que la llevó a perder el control de una parte de su rostro e incluso a pensar que su carrera en televisión había terminado.

“Yo ya llegué a un punto que dije, ‘Ya no voy a trabajar en la televisión. Me cambió la cara'”. Galilea Montijo, conductora de TV

Galilea Montijo revela qué provocó los cambios en su rostro

Durante el podcast “Bajo la piel”, conducido por la doctora Marimar Guerra, quien la ha atendido en anteriores ocasiones, la presentadora explicó ayer, 5 de agosto, que se sometió a una cirugía para levantar ligeramente la ceja antes del estreno de “La Casa de los Famosos México 2026″, pero el procedimiento se complicó y derivó en una serie de problemas médicos que afectaron el movimiento de su boca y ojo.

La conductora explicó que decidió realizarse el procedimiento en febrero para tener suficiente tiempo de recuperación antes del reality. Su intención era únicamente levantar un poco la ceja y perfilar el cuello.

Sin embargo, aseguró que durante la cirugía se presentó una complicación que desencadenó una fuerte inflamación.

“Yo quería nada más levantarme la ceja… me dijeron que en tres semanas estaría perfecta”. Galilea Montijo, conductora

De acuerdo con Galilea, además del procedimiento, un líquido que le indicaron para desinflamar le provocó una quemadura de segundo y tercer grado en el cuello, lo que agravó su recuperación.

La doctora explicó que la inflamación terminó irritando un nervio, situación que afectó el movimiento del lado derecho de su rostro.

“No es que tengas el nervio lastimado, es que estaba tan inflamado que el nervio estaba irritado”. Doctora Marimar Guerra

“No podía controlar mi boca ni mi ojo”

Galilea reconoció que el momento más complicado llegó cuando comenzó a notar que ya no podía controlar los movimientos de su cara.

“Cuando siento que yo no puedo controlar mi boca ni mi ojo… claro, para los memes son maravillosos, pero a mí me daba muchísimo dolor… recurro a ti”. Galilea Montijo, condutora de TV

Durante la participación en “La Casa de Los Famosos”, Galilea fue tema en redes sociales, debido a la poca movilidad de su rostro

Debido a dicha sensación, Montijo recurrió a la doctora que no sólo trató la inflamación en la zona cercana al ojo, sino que trató una contractura en el cuello que desarrolló y terminó modificando el movimiento de la boca.

Aunque aseguró que perdió algunos trabajos, dijo que lo más difícil fue el impacto emocional. “Mi paz mental fue lo que más perdí. Ver cómo se reían, cómo hacían memes… no se vale reírte del dolor de alguien”.

Seis meses después de la cirugía, Galilea aseguró que su recuperación ha sido favorable gracias a las terapias y tratamientos que ha seguido.

“Ahorita me siento al 90%, estoy feliz. Estoy muy disciplinada con mis tratamientos”. Galilea Montijo, conductora de TV

Finalmente, afirmó que sigue siendo partidaria de las cirugías estéticas, aunque ahora tiene una visión distinta. “Sí sigo confiando en las cirugías y sigo siendo pro cirugías, pero, definitivamente, quiero envejecer bonito, lo más natural que se pueda”.

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