La cantante Naldy Saldaña denuncia presunta agresión sexual por parte del director de La Bella Luz; videos indignan

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Naldy Saldaña renunció al grupo La Bella Luz. Foto: Getty images | Ilustrativa

Naldy Saldaña, exintegrante de la agrupación La Bella Luz en Perú, denunció haber sido víctima de una presunta agresión sexual por parte del director musical, César Sánchez Chavesta. El caso indignó tras difundirse videos de cámaras de seguridad que muestran la presunta agresión, por lo que la fiscalía peruana ya abrió una investigación.

La intérprete aseguró en entrevista al programa Magaly TV, que decidió renunciar a la orquesta tras sentirse desprotegida, pues, según su testimonio, pese a haber informado de lo ocurrido a los responsables de la agrupación, no recibió el respaldo esperado.

La denuncia por 4coso s3xu4l presentada por #NaldySaldaña contra César Sánchez Chavesta, director musical de #LaBellaLuz, ya se encuentra en investigación fiscal. La excantante sostiene que entregó videos como evidencia y que decidió hacer público el caso tras su salida de La… pic.twitter.com/VssmX5Uowf — Uno TV (@UnoNoticias) August 5, 2026

“Yo nunca me quise ir de la orquesta… trabajé un mes más ahí, a pesar de todas las cosas que habían sucedido, a pesar de que yo no me sentía respaldada. Me sentía sola… Por eso presenté mi renuncia, porque ya había hablado muchas veces y no se hacía nada; solamente me decían: ‘Tranquila, tienes que superarlo poco a poco'”, declaró.

Los videos compartidos en redes sociales han causado indignación entre los internautas alrededor del mundo, haciendo más mediático el caso de la joven cantante.

¿Qué muestran los videos de Naldy Saldaña?

🚨🇵🇪 𝐏𝐢𝐮𝐫𝐚, 𝐏𝐞𝐫𝐮: 25-year-old cumbia singer 𝐍𝐚𝐥𝐝𝐲 𝐒𝐚𝐥𝐝𝐚ñ𝐚 says she was twice blocked and grabbed by musical director 𝐂é𝐬𝐚𝐫 𝐒á𝐧𝐜𝐡𝐞𝐳 𝐂𝐡𝐚𝐯𝐞𝐬𝐭𝐚 as she left a rehearsal bathroom.



After reportedly being told to "get over it," public outrage… pic.twitter.com/VjV455HbPx — Silent Observer (@YousufPash69914) August 5, 2026

Las imágenes, grabadas el pasado 18 de junio durante un ensayo en Lima, muestran a Naldy Saldaña, de 26 años, saliendo del baño cuando César Sánchez Chavesta, director musical y tecladista de La Bella Luz, la intercepta, forcejea con ella e intenta besarla mientras la sujeta cuando ella trata de apartarse.

En un segundo video, captado minutos después, se observa al hombre sujetándola nuevamente mientras toca sus partes íntimas.

La artista afirmó que presentó la denuncia un día después de los hechos y permaneció un mes más en la agrupación antes de presentar su renuncia.

“No es la primera vez. Durante ese mes evitaba ir al baño. Él siempre me metía la mano cada vez que pasaba”, relató.

Asimismo, explicó que, tras lograr soltarse en una primera ocasión, regresó porque pensó que el director quería hablar con ella.

“Ahora que veo el video, no sé qué pasó. Debe ser porque estaba asustada. Regresé porque pensé que me iba a decir algo o me iba a gritar. Me agarró más fuerte, me empezó a meter la mano por todos lados y a apretarme más fuerte”, expresó.

Fiscalía abre investigación por presuntos tocamientos

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de San Juan de Lurigancho inició una investigación preliminar contra César Sánchez Chavesta por el presunto delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento.

Como parte de las indagatorias, las autoridades ordenaron la toma de declaraciones, la recopilación de los videos de las cámaras de seguridad y la implementación de medidas de protección para la denunciante.

De manera paralela, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú informó que brindará apoyo legal, psicológico y social a Naldy Saldaña.

La Bella Luz separa al director musical

Tras hacerse públicos los videos, la agrupación emitió un comunicado en el que anunció la separación indefinida de César Sánchez Chavesta de sus funciones.

“Como medida inmediata e indefinida, mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes, hemos decidido separar de sus funciones al director de la orquesta César Sánchez Chavesta”, compartió la agrupación La Bella Luz.

“Ante la denuncia pública que ha realizado una exintegrante de nuestra organización, rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia, acoso o conducta que atente contra la dignidad, la integridad y el bienestar de las personas”.

La agrupación expresó su rechazo a cualquier forma de violencia o acoso y manifestó su solidaridad con la cantante.

“ Expresamos nuestra solidaridad a la Srta. Naldy Saldaña, lamentando profundamente lo ocurrido y esperando que ninguna persona se vea afectada a situaciones similares, reconociendo el valor que implica denunciar este tipo de hechos que atentan con la estabilidad emocional de las personas”, señaló la orquesta.

Detienen proyectos con La Bella Luz

El caso también tuvo repercusiones en otros proyectos relacionados con la agrupación. Del Barrio Producciones anunció la suspensión de la serie inspirada en la historia de La Bella Luz.

“Del Barrio Producciones informa su decisión de suspender de inmediato el proyecto de serie basado en la historia de la Orquesta La Bella Luz. Esta decisión se adopta tras tomar conocimiento de la denuncia presentada por la cantante Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, director musical de la agrupación”, detalló la empresa.

Mientras que el programa “Mande quien mande”, de América Televisión, canceló temporalmente el casting para elegir a la nueva vocalista de la orquesta.

La conductora Tula Rodríguez respaldó a la cantante y pidió que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias.

“Nadie tiene derecho a recibir ningún tipo de acoso y menos quedarse callada. Gloria a Dios que esta niña pudo tener pruebas para mostrarle al mundo lo que este infeliz le estaba haciendo”, afirmó.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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