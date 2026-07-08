Muere influencer fitness Connor Murphy; ¿dejó una carta de suicidio antes de fallecer?

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Foto: Gettyimages

Connor Murphy, influencer fitness conocido por sus videos sobre culturismo, murió ayer, 7 de julio, a los 32 años tras ahogarse en un lago de Tailandia. Tras conocerse la noticia, un video publicado días antes de su fallecimiento desató especulaciones en redes sociales sobre un presunto suicidio.

De acuerdo con el diario tailandés Bangkok Post, el creador de contenido estadounidense se lanzó al agua mientras huía de la policía local, luego de presentar un comportamiento extraño.

¿Cómo murió Connor Murphy, influencer fitness?

Connor era experto looksmaxxing, tendencia que consiste en maximizar y optimizar al máximo la apariencia física masculina; debido a su marcaje mandibular ganó popularidad.

Según Bangkok Post, el influencer llegó alterado a un fraccionamiento ubicado en la provincia de Samut Prakan, Tailandia, donde presuntamente causó destrozos en la casa que alquilaba.

Testigos relataron a la policía que Murphy gritaba, se revolcaba sobre el pavimento e incluso levantaba las manos como si estuviera rezando. Cuando los agentes intentaron acercarse para controlar la situación, el joven salió corriendo y se lanzó a un lago de más de 10 metros de profundidad.

Fitness and "looksmaxxing" influencer Connor Murphy has reportedly died following a drowning incident in Thailand.



🎥: Viral Press pic.twitter.com/lRPWSOSO79 — TMZ (@TMZ) July 8, 2026

Un video grabado por un empleado del complejo muestra al estadounidense nadando durante varios minutos hasta que, aparentemente agotado, desapareció bajo el agua. Los buzos localizaron su cuerpo alrededor de 30 minutos después, a unos 20 metros de la orilla.

Las autoridades informaron que el cadáver no presentaba signos de violencia y fue trasladado a un hospital para practicarle la autopsia correspondiente.

Durante la inspección de la vivienda, la policía encontró pintura esparcida sobre paredes, muebles y electrodomésticos. Además, dentro de sus pertenencias localizaron dos jeringas sin usar y varias pastillas blancas sin identificar, por lo que se realizarán pruebas toxicológicas para determinar si existió consumo de alguna sustancia.

Usuarios aseguran que el último video de Connor Murphy era una carta de suicidio

Las teorías comenzaron a circular porque siete días antes de su muerte, Connor Murphy publicó en YouTube un video titulado “RIP Elon Muscular”, el cual describió como un “obituario pendiente”.

En la grabación aparece con un comportamiento inusual mientras pronuncia frases relacionadas con la muerte y la fama, entre ellas: “Estoy absorbiendo el espíritu de Elon” y “Ustedes tienen una relación poco saludable con la muerte”.

Sin embargo, en la descripción del propio video el influencer aclara que se trata de una representación satírica, que no refleja hechos reales y que nada de lo mostrado debe ser replicado.

Pese a la descripción, tras confirmarse su fallecimiento, decenas de usuarios regresaron a esa publicación para asegurar que el contenido parecía una despedida, “solo estoy especulando, así que no me maten… Tal vez quería que PARECIERA un accidente. Pero en realidad todo fue planeado y se ahogó intencionalmente”, comentó un internauta.

Hasta el momento, ninguna autoridad en Tailandia ha informado que Connor Murphy se haya quitado la vida. La policía mantiene abierta la investigación y espera los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos.

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