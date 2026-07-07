Muere Lauren Bennett, cantante de G.R.L.; participó en “Party Rock Anthem” de LMFAO

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Lauren Bennett participó en “X Factor”. Foto: Getty images

La cantante Lauren Bennett falleció a los 37 años, la artista formó parte del grupo G.R.L. y participó en el exitoso tema “Party Rock Anthem” de LMFAO en 2011.

La noticia de su muerte fue dada a conocer por sus compañeras de la agrupación G.R.L. a través de Instagram, mediante un emotivo comunicado compartido este lunes.

“Con gran tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra amada Lauren. Nuestros corazones están rotos y no podemos empezar a expresar lo mucho que ella significaba para nosotros. Siempre atesoraremos el amor, las risas e innumerables recuerdos que nos dio. Su hermoso espíritu conmovió tantas vidas, y será profundamente extrañada y amada por siempre”, se puede leer en la publicación.

El mensaje concluye con las palabras: “Descansa en paz, dulce Lauren. Siempre estarás en nuestros corazones.”

El comunicado fue firmado por Em, Tash y P, excompañeras de Bennett.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su muerte.

¿Quién era Lauren Bennett?

Lauren Bennett nació en Kent, Inglaterra, en 1989, y desde muy pequeña comenzó a participar en concursos locales de talento.

Según Variety, a los 14 años formó un dúo con una amiga y se presentó en bares. Posteriormente, ingresó al programa “The X Factor”, donde quedó entre los últimos 12 concursantes.

Su participación en el programa la llevó a ser contactada para audicionar como parte de la agrupación Paradiso Girls.

Fue ahí donde inició su carrera como integrante del grupo fundado por Robin Antin, creadora también de Pussycat Dolls.

Aunque Paradiso Girls debutó en 2009 con el sencillo “Patron Tequila” y alcanzó el tercer lugar en la lista Billboard Dance Club Songs, la agrupación terminó por disolverse en 2010.

Después de esa etapa, Lauren Bennett inició su carrera como solista y colaboró con diversos artistas, entre ellos CeeLo Green y will.i.am.

Sin embargo, una de sus participaciones más reconocidas fue junto a LMFAO en el tema “Party Rock Anthem”, canción que permaneció durante seis semanas en la cima del Billboard Hot 100 en 2011.

En 2013, se unió a G.R.L., agrupación con la que interpretó la canción “Vacation”, la cual ganó popularidad tras formar parte de la banda sonora de la película “Smurfs 2”.

Un año después, en 2014, colaboró con Pitbull en el tema “Wild Wild Love”, también como integrante de G.R.L.

El 25 de febrero de ese mismo año, G.R.L. lanzó “Ugly Heart”, considerado el sencillo más exitoso de la agrupación.

Sin embargo, el grupo se disolvió en 2015, poco después del suicidio de Simone Battle.

De acuerdo con The Sun, posteriormente Lauren Bennett lanzó el tema “Hurricane”, inspirado en los problemas de salud mental que también enfrentó su madre.

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