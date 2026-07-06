Liam Gallagher se burla de la eliminación de México y llama “infantil” a la afición

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El vocalista continuó con la rivalidad. Foto: Getty Images

Liam Gallagher reaccionó a la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026 a manos de Inglaterra este domingo en el Estadio Azteca. El vocalista de Oasis, quien días antes causó polémica al pronosticar una goleada sobre el Tricolor, volvió a recurrir a sus redes sociales para celebrar el triunfo de su selección y lanzar más comentarios.

La disputa entre Liam y la afición mexicana comenzó antes del partido de octavos de final, cuando el cantante británico publicó en X que Inglaterra vencería 5-0 a México.

Liam Gallagher celebra el triunfo de Inglaterra y llama infantil a mexicanos

It’s hard work that singing Harry Kane cmon ENGLAND cmon WONDERWALL — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 6, 2026

La tarde de ayer, 5 de julio Inglaterra derrotó 3-2 a México y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, resultado que el vocalista aprovechó para volver a publicar en su cuenta de X.

“Es un trabajo duro eso de cantar ‘Harry Kane, vamos Inglaterra, vamos, Wonderwall'”, escribió el músico británico. Liam Gallagher, cantante de Oasis

La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios de aficionados de ambos países donde algunos fans le dieron la razón, mientras que otros mostraron su descontento y consideraron que el intérprete de “Live Forever” se burló de México.

Horas más tarde, un usuario compartió un video del partido en el que se escucha cómo parte del público en el Estadio Ciudad de México abucheó “Wonderwall”, uno de los mayores éxitos de Oasis. Ante tal hecho, Liam Gallagher calificó esa reacción como una “actitud infantil”, causando revuelo nuevamente.

That’s just CHILDISH — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 6, 2026

No solo el “5-0” Liam Gallagher causó más rivalidad con México en los últimos días

Pese a que el conflicto de Gallagher comenzó cuando el cantente pronosticó la goleada, este conflicto siguió creciendo a lo largo de los días. Ya que personalidades como Fher, vocalista de Maná, le respondieron afirmando que debía ubicarse.

Ante la ola de críticas, Liam intento suavizar posteriormente su declaración y escribió que “cada vez que he ido a México, la gente ha sido encantadora”, además modificó su predicción a un 3-0 para Inglaterra. Sin embargo, debido a que la tensión siguió, amenazó con que México podría no volver a tener conciertos de Oasis si Inglaterra perdía.

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