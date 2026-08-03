Rosalía se disculpa con el público argentino en su primer concierto en el país

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La cantante recordó con cariño al país. Foto: Getty Images

Rosalía pidió disculpas al público argentino durante su primer concierto en el país; tras generar una presunta enemistad con los latinoamericanos por compartir un presunto mensaje negativo del país tras la final Mundial 2026, en la que España venció 1-0 al conjunto albiceleste.

La cantante española ya había pedido disculpas por dicho hecho en julio, momentos después de que fuera señalada y criticada en redes sociales.

“Que lío el otro día”: Rosalía pide disculpas a Argentina

ROSALÍA apologized once again to the Argentine audience and everyone who attended her show tonight at Movistar Arena:



“My God, what a mess that day was. I was just curious, without looking into it too much, and I quickly reposted it… and it was a huge mistake. It was never my… pic.twitter.com/kSFAXhoyEv — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) August 2, 2026

El sábado 1 de agosto, ante un estadio lleno, la intérprete de “Candy” reconoció que cometió un error al republicar el contenido y aseguró que nunca buscó faltar al respeto a Argentina.

“Yo ahí scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. (…) Nunca fue mi intención”. Rosalía, cantante

Rosalía recordó que Argentina fue uno de los primeros países que impulsó su carrera internacional, al rememorar su presentación en el Lollapalooza de 2019, donde, dijo, sintió por primera vez el respaldo masivo del público fuera de España.

“¿Cómo yo podría tener un sentimiento negativo hacia un lugar como este? Es el lugar que me ha llevado donde estoy hoy”, expresó. La cantante también reiteró que su cariño por el país permanece intacto y agradeció el apoyo que ha recibido durante todos estos años.

“Mi amor por Argentina, mi amor por este país sigue igual, intacto, que el primer día… No tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público”. Rosalía, cantante

¿Por qué Rosalía pidió disculpas?

La controversia comenzó cuando la cantante compartió en sus historias de Instagram una publicación de la influencer Mia Khalifa tras la victoria de España sobre Argentina.

🇪🇸🇦🇷🇺🇸 #Urgente | Piden declarar persona non grata a Rosalía y boicotear sus conciertos en Argentina tras celebrar la derrota de su selección.



La cantante española Rosalía se ha convertido en el centro de una fuerte polémica en Argentina a pocos días de su próximo concierto en… pic.twitter.com/GkGIrdE2ae — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) July 22, 2026

El video estaba acompañado por su canción “La Perla” y por el mensaje: “Así suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”. La publicación fue interpretada por algunos usuarios como una burla hacia la derrota de la selección argentina, por lo que la artista eliminó la historia poco después.

Sin embargo, las capturas de pantalla comenzaron a circular en redes sociales y desataron una ola de críticas, situación que Rosalía decidió abordar públicamente durante su concierto en Argentina.

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