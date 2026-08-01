Día de Spider-Man: ¿Qué pasó en Amazing Fantasy #15, el cómic donde nació el héroe arácnido?

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¿Y conocías este dato? Foto: Marvel Entertainment

Spider-Man tiene una fecha especial marcada en el calendario de los fanáticos de los cómics; pues cada 1 de agosto se celebra el Día de Spider-Man, una jornada dedicada al héroe arácnido que desde hace más de seis décadas conquistó a generaciones con la historia de Peter Parker en el Amazing Fantasy #15.

Desde su llegada a los cómics de Marvel, Spider-Man se convirtió en uno de los personajes más reconocidos debido a que Peter Parker no solo enfrenta villanos, también lidia con problemas personales, responsabilidades y decisiones que lo acercan a los lectores a diferencia de héroes como Superman o Supergirl; quienes recientemente han intenado replicar la fórmula.

¿De qué trata el primer cómic de Spider-Man?

Foto: D. Ramos / Uno TV

De acuerdo con Marvel, su primera aparición oficial fue el 1 de agosto de 1962, en el número 15 de “Amazing Fantasy” de Marvel Comics; el personaje fue creado por Stan Lee y Steve Ditko. La historieta empezaría a venderse hasta el 10 de agosto.

La historia presenta Peter Parker, un adolescente de preparatoria de Nueva York que es inteligente, pero solitario y constantemente ignorado por sus compañeros. Vive con sus tíos Ben y May Parker, quienes representan su principal apoyo familiar.

Durante una visita a una exhibición científica, Peter es mordido por una araña radiactiva, lo que le da habilidades especiales, fuerza proporcional a la de una araña, agilidad, capacidad para trepar paredes y su famoso sentido arácnido. En lugar de convertirse inmediatamente en un héroe, al principio utiliza sus poderes para beneficio propio.

Peter crea una identidad llamada Spider-Man y busca fama participando en espectáculos y apariciones públicas. Sin embargo, ocurre el momento que define al personaje, tiene la oportunidad de detener a un criminal, pero decide no intervenir porque considera que no es su problema. Poco después descubre que ese mismo delincuente asesinó a su tío Ben, quien le dice la conocida frase:

“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. Tío Ben, Amazing Fantasy #15

A lo largo de los años, Spider-Man ha tenido distintas versiones en cine, televisión, videojuegos y cómics, desde las interpretaciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield hasta la versión actual protagonizada por Tom Holland.

El Día de Spider-Man llega con nueva película

Foto: Marvel Entertainment

La celebración de este año coincide con el estreno de Spider-Man: Brand New Day, una nueva aventura del personaje que llegó a las salas de cine a finales de julio. La cinta marca un nuevo capítulo para Peter Parker después de los acontecimientos de “Spider-Man: No Way Home”.

La película vuelve a contar con Tom Holland como Peter Parker y presenta una etapa en la que el héroe enfrenta una Nueva York donde su identidad y su pasado han cambiado, mientras intenta continuar su camino como Spider-Man.

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