Mariana Ochoa rompe el silencio tras ser la primera eliminada de La Casa de los Famosos

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Salió con la cara en alto. Foto: UnoTV

Mariana Ochoa habló por primera de su salida de “La Casa de los Famosos” tras convertirse en la primera eliminada. Durante la Post Gala, la cantante compartió cómo vivió la incertidumbre antes de conocer el resultado de la votación y aseguró que, pese a abandonar el programa en la primera semana, se va tranquila con su participación.

La exintegrante de OV7 confesó que nunca tuvo la certeza de continuar dentro de la casa más famosa de México.

Mariana Ochoa prefirió irse tranquila de “La Casa de Los Famosos”

Durante una conversación con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, la cantante declaró ayer, 2 de agosto, que asumió desde el inicio que cualquier participante podía convertirse en el primer eliminado, por lo que prefirió no crear expectativas sobre su permanencia.

“En mi cabeza había duda todo el tiempo, nunca pensé que iba a ser yo la que se iba a quedar o que yo iba a ser la que se iba a ir. Siempre supe que todo podía pasar y no di nada por hecho”.. Mariana Ochoa, cantante

Aunque su participación terminó apenas una semana después del estreno del reality, Mariana Ochoa aseguró que se siente satisfecha con la forma en que actuó durante su estancia. “Entonces estoy tranquila, más vale una salida a tiempo que una funada para toda la vida”, afirmó.

No obstante, destacó que sí le hubiera gustado participar más.

“Esperaba disfrutarlo un poquito más, adentro. Pero también sé que de allá arriba nos mandan las cosas correctas. Yo creo que en estos últimos días vi más divididos a los de nuestra generación y más juntos a influencers y jóvenes. Ojalá que crucen esa línea y se unan”. Mariana Ochoa, cantante

La cantante también aprovechó para enviar un mensaje a los 17 habitantes que continúan en competencia y advirtió que el juego apenas comienza.

“Yo le deseo mucho éxito a esta temporada, ya la tiene, ya lo empezó a tener, pero también mucha inteligencia a cada uno de mis compañeros porque se empieza a poner más difícil”. Mariana Ochoa, cantante

¿Qué participantes continúan en “La Casa de Los Famosos 2026”?

Tras la salida de Mariana Ochoa, los habitantes que siguen en el reality show son:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

Luis Chaparro

Gema Garoa

Yanet García

Memo Schutz

Brianda Deyanara

Fede Vigevan

Ese Pérez

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