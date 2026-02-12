“¡Muy guapo!” Andrea Legarreta se muestra cariñosa con su novio en vivo

GENERANDO AUDIO...

Andrea Legarreta cada día oculta menos el amor por su novio, Luis Carlos Origel, pues ahora, la conductora del programa Hoy, protagonizó un momento en cámara junto al entrenador físico, donde le expresó su cariño frente a sus compañeros y la audiencia.

“Muy guapo” Andrea Legarreta vive caluroso momento con Luis Carlos Origel

La tarde de ayer, 11 de febrero, durante una dinámica del programa de revista, Andrea se acercó a Luis Carlos para explicarle las reglas. Mientras le indicaba cómo presionar el botón para responder, tomó su mano y lo guió paso a paso.

En tono relajado, se escucharon bromas de sus compañeros. Ante uno de los comentarios, la conductora respondió entre risas lo que debía hacer con su boca: “Con su boquita… yo iba a decir bésame, ¡no!, con su boquita tiene que contestar la respuesta”, lo que provocó reacciones en el foro.

Más adelante, Andrea Legarreta también le dijo: “Gracias, eres muy guapo”, antes de regresar a su lugar. Al finalizar la actividad, se acercó para abrazarlo y felicitarlo por su participación.

Así han hecho público su romance Andrea Legarreta y su novio

Las apariciones juntos dentro del programa se han vuelto más frecuentes. Luis Carlos se ha integrado a distintas secciones, lo que ha permitido que ambos compartan momentos frente a las cámaras sin ocultar su relación.

Fue en enero, tras unas vacaciones familiares en la Polinesia Francesa, cuando Andrea confirmó oficialmente el noviazgo en el show matutino. Desde entonces, la pareja ha optado por mostrarse cercana durante las transmisiones, combinando su vida personal con su colaboración profesional en televisión.

