Samadhi Zendejas cancela su pelea contra Alana Flores en Supernova Génesis

GENERANDO AUDIO...

Aunque se explicó un motivo, los fans tienen otra teoría. Foto: Gettyimages

La actriz Samadhi Zendejas canceló su pelea con Alana Flores en el evento de boxeo Supernova Génesis 2026, donde estaba programado su enfrentamiento contra la streamer e influencer para el mes de abril.

El anuncio se realizó a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un comunicado dirigido a sus seguidores para explicar los motivos de su ausencia.

¿Por qué Samadhi Zendejas no peleará contra Alana?

En el mensaje, fechado ayer, 12 de febrero, la actriz de “Atrévete a soñar” explicó que, aunque se preparó durante semanas para el combate, no se lograron concretar las condiciones necesarias para su participación:

“Con el corazón abierto quiero compartirles que, aunque me estuve preparando con mucha ilusión y compromiso para participar en el próximo evento de boxeo, mi participación no podrá concretarse en esta ocasión”. Samadhi Zendejas, actriz

Agregó que durante el proceso “no se lograron alinear todos los detalles necesarios” para que su presencia se diera de la mejor manera para todas las partes involucradas. También señaló que tomó la decisión priorizando su carrera profesional y al equipo que trabaja con ella.

En su publicación, la actriz agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró que continuará enfocada en sus próximos proyectos. Ante ello, diversos fans empezaron a comentar que la salida de Samadhi se debe a que “Alana quería arreglar todo de nuevo para ganar” cuestión que presuntamente no le hubiera agradado a Zendejas, por lo que decidió no participar.

¿Qué pasará con la pelea en Supernova?

El combate entre Samadhi Zendejas y Alana Flores formaba parte del cartel de Supernova Génesis 2026, evento de boxeo amateur que reúne a celebridades, influencers y creadores de contenido en la Arena Ciudad de México.

Hasta el momento, los organizadores no han informado si la pelea será reprogramada o si Alana tendrá una nueva rival.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento