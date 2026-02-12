Los Tigres del Norte celebran a Bad Bunny por cantar en español en el Super Bowl 2026

GENERANDO AUDIO...

Los Tigres del Norte aparecieron en un episodio de “Los Simpson”. Foto: AFP

Los Tigres del Norte hablaron en conferencia de prensa sobre la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 y sobre la presencia de la agrupación en un capítulo de “Los Simpson”. Se mostraron orgullosos de que el “Conejo Malo” cantara en español, llevando el mensaje por el que ellos han trabajado durante años.

Ante los medios, Luis Hernández, parte del grupo exponente de música regional mexicana, destacó que el mensaje compartido por Bad Bunny se alinea con el que han buscado transmitir a través de sus canciones.

“Pues muy emocionante porque nosotros hemos luchado mucho por la música en español y, sobre todo, por el mensaje que mandamos por migrante; creo que ahí está reflejado”, explicó

Luis Hernández consideró que las nuevas generaciones están captando bien el mensaje y que es un gran paso llevarlo a eventos de ese calibre.

“Un artista, digamos que nuevo, lleve ese mensaje y que se atreva a estar en una plataforma como es el Super Bowl, cantando completamente en español, creo que ese es un logro importante y también de mucho valor”, indicó.

Subrayó que Los Tigres del Norte han luchado para que la música en español trascienda, así como el mensaje que envió Benito en el Super Bowl 2026.

“Nosotros hemos estado mandando durante muchos años ese mensaje y también, de alguna manera, hemos aprovechado ciertas plataformas porque la música nos ha hecho llegar o estar presentes en lugares donde podemos exponer lo que nuestra gente es y lo que somos”, agregó Luis Hernández.

Señaló que el mensaje fue claro y positivo, logrando impacto en Estados Unidos y en el mundo.

Los Tigres del Norte en “Los Simpson”

La agrupación mexicana apareció en el episodio 12 de la temporada 37 de “Los Simpson”, titulado “The Fall Guy-Yi-Yi!”, estrenado el 28 de diciembre de 2025 en el que interpretaron el corrido “Pedro y Homero”.

El vocalista Jorge Hernández compartió que se trató de un proyecto especial, en el que la producción de “Los Simpson” buscaba reflejar a México en el episodio y les solicitó un corrido.

“Nos habían buscado a nosotros por haber tenido tantos años en la música y porque interpretamos historias, corridos, y por eso nos hablaron”. Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte

Fue el propio escritor del episodio quien compuso el corrido conforme a la trama. Una vez que conocieron el material, pidieron a Hernán que interpretara el tema, pues consideraron que contenía la “chispa” del músico cuando canta cumbias.

“Duró un tiempo para asimilar el trabajo que tenía que hacer porque estaba incrédulo de que podía interpretar esa canción. Le dije: ‘No, no, tienes que echarle ganas y ponerte ahí para que hagas el trabajo’. Y bueno, ya fuimos al estudio, grabamos y creo que le quedó bien”. Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte

Padrinos del Festival Vive México 2026

Los Tigres del Norte serán padrinos del Festival Vive México 2026 y se presentarán el 6 de junio en el pueblo mágico de Santiago, en Nuevo León.

La agrupación, con casi 60 años de trayectoria en la música, dijo sentirse honrada con esta distinción en un evento que contará con variedad de música, comida y cultura.

