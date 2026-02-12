“Rómpete la madre”: el documental que da voz al boxeo femenil en México

GENERANDO AUDIO...

El documental “Rómpete la madre”, dirigido por Daniela Uriza, toma como título una frase emblemática de la jerga mexicana para visibilizar el boxeo femenil y las historias de mujeres que viven este deporte dentro y fuera del ring.

La ópera prima de Uriza sigue a cuatro figuras clave: Ibeth Zamora, la “Roca” y excampeona mundial del Consejo Mundial de Boxeo (WBC); Guadalupe Martínez, también excampeona del WBC; Camilla Panatta, conocida como “la italiana más mexicana”; y Mariana Caballero, promotora y ejecutiva del boxeo en México.

Este 11 de febrero se realizó la premiere en Antara. Durante la alfombra verde, Unotv.com conversó con las protagonistas y con Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

Guadalupe Martínez comparte la emoción detrás del documental

La pugilista Guadalupe Martínez se dijo agradecida y conmovida por el estreno, proyecto que aseguró, representa años de trabajo y una oportunidad para mostrar una realidad poco visible del boxeo femenil.

La excampeona mundial también recordó uno de los momentos más significativos del rodaje: la sesión de sparring con el boxeador Juan Manuel Márquez, una vivencia que describió como inolvidable tanto por la admiración que le tiene como por los aprendizajes que dejó aquel encuentro en el gimnasio.

“Estoy muy contenta y muy agradecida con Daniela, que ideó este gran proyecto junto con el CMB. Estoy ansiosa de ver el trabajo de cuatro años. Ya con el tráiler tuve para decirte ‘quiero llorar’. Haber tenido el gusto de hacer sparring con Juan Manuel Márquez fue como esa sensación cuando llegan los Reyes Magos. Jamás en la vida pensaría en ganarle; ese hombre pega impresionante, pero además nos dio grandes consejos. Fue una experiencia muy bonita”. Guadalupe Martínez, boxeadora

También reflexionó sobre el presente del boxeo femenil en México. Señaló que, aunque se han roto barreras históricas, aún queda camino por recorrer, especialmente en reconocimiento y remuneración económica.

“Vamos rompiendo la brecha. Antes no podíamos boxear y hoy lo hacemos, pero ahora falta ganar lo justo, lo que merecemos. Ojalá este documental haga ruido y vean que realmente nos partimos la madre para subir al ring, que invertimos en nuestra preparación para llegar como leones”. Guadalupe Martínez, boxeadora

Camilla Panatta destaca el mensaje del documental

Por su parte, la boxeadora italiana, Camilla Panatta, se dijo emocionada de formar parte del documental junto a figuras consolidadas del deporte y reconoció que la película puede generar un impacto positivo entre el público.

De la misma manera, señaló que la producción ayudará a derribar prejuicios que aún existen en torno a las mujeres dentro del ring, además de acercar a más personas a la realidad que enfrentan las atletas.

“Muy emocionada. Ha sido una gran oportunidad poder estar al lado de grandes boxeadoras como Ibeth y Lupita. Creo que va a dar un gran efecto y va a transmitir un gran mensaje, sobre todo para todas las personas que tienen prejuicios sobre el boxeo femenino”. Camilla Panatta, boxeadora

Panatta también compartió su experiencia viviendo en México y destacó que encontró una combinación de valores, tradiciones y apertura que la hicieron sentirse en casa.

“México me trató como si fuera mexicana. Nunca tuve ningún problema, al contrario, siempre me he sentido en casa. Me encanta México porque los mexicanos tienen muchos valores y mucha tradición, algo que compartimos con los italianos. Aquí encontré una mezcla muy especial entre mentalidad abierta y tradiciones”. Camilla Panatta, boxeadora

Mariana Caballero confía en el impacto del documental

Mariana Caballero compartió las emociones que le genera el estreno del proyecto que consideró que representa un paso importante para seguir visibilizando el papel de las mujeres en el boxeo.

La promotora y exboxeadora recordó que el boxeo femenil en México tiene poco más de dos décadas de reconocimiento oficial, por lo que subrayó que aún existe un amplio margen de crecimiento.

“Emocionada, contenta, nerviosa, con muchas emociones. Creo que han sido muchos años de que se vaya abriendo el camino para las mujeres en este deporte. Apenas van 27 años desde que se oficializó el boxeo en México para las mujeres y nos faltan muchos más, pero hay mucho trabajo por hacer”. Mariana Caballero, promotora de boxeo

Sobre el alcance del “Rómpete la madre”, señaló que la producción puede conectar con el público más allá del ámbito deportivo, al reflejar una experiencia con la que muchas personas pueden sentirse identificadas.

“Espero que informe, motive, empodere y comunique un mensaje positivo. El mexicano diario se rompe la madre por sus sueños, por su vida, por su familia, por sus objetivos. Cualquier persona, le guste o no el box, se va a poder identificar con esa parte”. Mariana Caballero, promotora de boxeo

Ibeth Zamora revive emociones con el estreno de “Rómpete la madre”

Ibeth Zamora, la “Roca”, expresó la carga emocional que el filme representa para ella y destacó que su participación en el proyecto tuvo un significado especial, no solo por el tiempo invertido, sino por el componente personal y familiar que quedó plasmado en la película. Zamora subrayó que el documental permitirá al público conocer una dimensión distinta del boxeo femenil.

“La verdad es que estoy muy emocionada. No la he visto por completo y entonces la verdad llena de emoción. Invito a toda la gente a que venga y vea otra faceta, lo que hay detrás de cada bolsa”. Ibeth Zamora, boxeadora

También compartió que uno de los aspectos más sensibles del filme es la presencia de su madre y su abuela, quienes hoy ya no están con ella, situación que vuelve al filme aún más significativo.

“Estoy emocionada porque mi mamá sale en el documental, mi abuelita también y ya fallecieron. Me llena de emoción volver a verlas. No sé qué voy a sentir al ver el documental porque son muchos sentimientos encontrados”. Ibeth Zamora, boxeadora

Finalmente, Ibeth Zamora definió su vínculo con el boxeo como una parte esencial de su vida, marcada por la gratitud hacia su carrera y su historia dentro del deporte.

“Con el boxeo, un estilo de vida y lo que Dios me permitió hacer. Agradezco a Dios porque me dio la oportunidad de vivir mis sueños y de hacer lo que me gustaba”. Ibeth Zamora, boxeadora

Mauricio Sulaimán resalta la fuerza del boxeo femenil

Previo a la función, Mauricio Sulaimán destacó la relevancia de la película al visibilizar la historia y evolución de las mujeres dentro del pugilismo.

Asimismo, recordó que durante años ver a una mujer en el ring era impensable, incluso ilegal, y reconoció la lucha que enfrentaron muchas boxeadoras.

También, aseguró que, actualmente el boxeo femenil mexicano vive un gran momento, impulsado por figuras pioneras y nuevas campeonas que hoy colocan al país como una potencia mundial en la disciplina.

“Este documental está poniendo a las mujeres otra vez en el punto para el boxeo en México. Definitivamente es una oportunidad para ver lo que se desconoce. La mujer tiene algo tan especial, tan único, que a través de los años ha roto paradigmas, rompiéndose la madre y haciendo lo que antes se consideraba exclusivamente para hombres” Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo

¿Cuándo es el estreno comercial de “Rómpete la madre”?

La cinta, dirigida por Daniela Uriza tendrá su estreno comercial en salas de cine a nivel nacional el próximo jueves 19 de febrero, de la mano de Cinemex Distribución.

