“No hay que perdernos a nosotros mismos”, afirma Belinda al hablar de Toy Story 5

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Belinda da voz a la antagonista en Toy Story 5. Foto: David Rubí

La quinta entrega de Toy Story ya se estrenó, una cinta en la que la tecnología demostrará si puede más que los juguetes tradicionales, al elenco de voces se suman grandes personalidades, pero hay una que es constante y está vez es protagonista de la trama, es Irán Castillo quien da voz a la icónica vaquerita Jessie.

En entrevista, para Unotv.com la mexicana aseguró que su personaje “solo quiere verlos felices, ella lo que quiere es que ellos jueguen, que estén felices, que estén bien, entonces eso se me hace de Jessie una cosa increíble y además el humor que tiene y la diversión que tiene”.

Quien también llamó la atención es la rival de Jessie en esta entrega, a quien da voz Belinda, interpreta a una pantalla que fue todo un reto personalizar, se trata de Lillypad, un dispositivo que conquista a los pequeños, pero los aleja del mundo real.

La cantante que se consolidó en los tumbados recientemente con su disco “Indómita” relató cómo llegó este personaje a su vida, pues fue “justo cuando estaba haciendo Carlota (serie que se produjo en España) me llamaron y me dijeron queremos que seas parte de Toy Story 5 y yo, obviamente, esto no puede ser estoy soñando porque son las 3 de la mañana aquí, en México es otro horario, fue para mí una gran sorpresa”.

Irán Catillo vuelve a interpretar a Jessie. Foto: David Rubí

Bad Bunny y otros artistas se suman a las voces de Toy Story 5

Al doblaje se suma Bad Bunny quien es “Pizza con gafas”, curiosamente, con el cantante puertorriqueño Belinda tiene muchas coincidencias de trabajo, pero no en persona, aunque lo considera un gran ser humano: “Ay Benito es un tipazo, en esta ocasión en esta película cada uno va y hace la voz en diferentes partes del mundo, porque cada uno ha tenido muchísimo trabajo, pero me encanta poder ser parte de la historia y que él también pueda estar ahí”.

La cantante que saltó a la fama en telenovelas infantiles es hoy una estrella global a quien le gusta recordar su infancia y el poder de la amistad.

El mensaje de Belinda en este sentido es contundente:

“Nunca dejemos de ser niños, nunca dejemos de jugar con nuestros juguetes que podemos incluir la tecnología, pero sin perdernos a nosotros mismos, y lo más importante es la autenticidad, tú tienes que ser tú”, concluyó.

La cinta Toy Story 5 se estrenó este 17 de junio en cines de México.

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