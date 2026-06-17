Nuevo tráiler de “Spider-Man: Brand New Day” revela más acción, villanos y la crisis de Peter Parker

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El filme llegará a salas de cine en julio. Foto: @SpiderManMovie

Tras varios rumores y especulaciones, este miércoles, Sony Picures lanzó un nuevo tráiler de “Spider-Man: Brand New Day”, próximo filme del héroe insignia de Marvel Comics, protagonizado por Tom Holland y Zendaya.

En este nuevo avance vemos a nuestro “amigable vecino” defender las calles de Nueva York de amenazas como Scorpion y el grupo criminal The Hand, algo que ya fue expuesto en el primer tráiler y afiches promocionales.

Pero también ofrece un vistazo más profundo a la crisis que Peter Parker enfrentará con sus poderes, un cambio que podría estar más allá de su control y que, para muchos fans, es un guiño a una mutación que el personaje sufrió en la serie animada de los 90.

Además de las escenas de acción, también muestra más contexto de la participación de The Punisher y la muy esperada aparición de The Hulk, quien muy probablemente se enfrentará a Spidey, pese a la cercanía que Peter ha mostrado con Bruce Banner.

¿El Spider-Man más cercano a los cómics?

Como se ha revelado en distintos medios y entrevistas, la película, dirigida por Destin Daniel Cretton, busca apegarse más a la esencia clásica del personaje, luego de que tuvo un origen distinto en su introducción al Marvel Cinematic Universe (MCU).

De la misma manera, se presume que la historia, escrita por Chris McKenna y Erik Sommers, tenga un tono más serio y hasta sombrío. Esto luego de que todo el mundo olvidara a Peter Parker tras el hechizo lanzado por Doctor Strange en “Spider-Man: No Way Home”.

Aunque no pierde el toque cómico, sí vemos a Parker entregado de lleno a su labor como Spider-Man, mientras lidia con la presión de ser un héroe y con la tristeza de no formar parte de la vida de sus amigos, MJ y Ned, así como por la muerte de la tía May.

Desapareció de la memoria de las personas, pero nunca de la historia. 🕷️#SpiderManBrandNewDay – Exclusivamente en cines el 29 de julio. pic.twitter.com/FmAEuP4dlA — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) June 9, 2026

¿Y Sadie Sink?

Sin embargo, el misterio más grande alrededor de esta cinta, en colaboración con Marvel Studios, sigue sin responderse, ¿a quién interpretará Sadie Sink?

Aunque oficialmente está confirmada la participación de la joven actriz, no se ha revelado cuál será su personaje.

En redes sociales, los rumores más fuertes señalan que Sink dará vida a una nueva versión de Jean Grey. Esta especulación toma fuerza tras las escenas de un supuesto enemigo que controla la mente de la gente en Nueva York, además de que sería una conexión para la introducción de los X-Men en el MCU.

Mientras que otros señalan que la actriz de “Stranger Things” será una nueva versión de Gwen Stacy, la novia de Peter Parker, ya que esto seguiría dándole juego al multiverso en la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe, que culminará con “Avengers: Secret Wars” el próximo año.

¿Cuándo se estrena “Spider-Man: Brand New Day” en México?

Tras un pequeño ajuste de fechas, la próxima película de Spider-Man llegará a salas de cine de nuestro país el próximo 29 de julio.

De hecho, además del lanzamiento del nuevo tráiler, que se habría filtrado en redes hace un par de semanas, este miércoles también arrancó la preventa para las primeras funciones.

Además de Zendaya, Sadie Sink y Tom Holland, “Brand New Day” cuenta con las actuaciones de Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

Despierta. Es un nuevo día.

Los boletos para #SpiderManUnNuevoDía ¡YA ESTÁN A LA VENTA!



29 de julio, exclusivamente en cines. pic.twitter.com/KWs7eiFdoD — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) June 17, 2026

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