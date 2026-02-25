Christian Nodal explota contra a Cazzu tras la canción “Rosita” de Rauw Alejandro

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro

Christian Nodal volvió a encender la polémica con Cazzu, madre de su hija Inti, luego de que la cantante argentina calificara como “hipocresía y chisme” la frase “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal” incluida en la canción “Rosita” de Tainy junto a JHAYCO y Rauw Alejandro.

Lejos de quedarse callado, el sonorense rompió el silencio y dejó clara su postura, para él, se trata simplemente de “una canción para perrear”, no de un ataque ni de una declaración moral.

“El mundo se está acabando y nosotros discutiendo por una barra de regueton”: Christian Nodal explota contra Cazzu por “Rosita”

A través de su canal de difusión, el intérprete de “Pa olvidarme de ella”, calificó la controversia como un “dramón” y aseguró que la barra no es un ataque hacia nadie, sino una referencia a su propia fama de enamorarse rápido y sin miedo.

Según explicó, dentro del género urbano es común mencionar figuras públicas como recurso narrativo, muchas veces en tono exagerado o incluso irónico.

Christian Nodal insistió en que se trata de una canción para perrear, no de una declaración moral. Señaló que en el reguetón y el trap se juega constantemente con referencias culturales y nombres propios, por lo que (desde su perspectiva) interpretar la línea como traición o provocación es forzar una narrativa inexistente.

Además, Nodal se burló que Cazzu decidiera cambiar en un álbum el género musical con el que nació como artista.

Sin embargo, el mensaje tomó un tono más delicado cuando abordó el tema de la maternidad y la exposición pública de su hija.

El artista pidió que no se utilice a la menor como argumento dentro de disputas mediáticas y subrayó que cualquier asunto relacionado con ella debe manejarse de manera privada y legal. También dejó entrever que sus abogados continúan buscando acuerdos formales en lo correspondiente a la crianza.

En otro fragmento, lanzó comentarios que usuarios interpretaron como indirectas sobre amistades y colaboraciones dentro de la industria, sugiriendo que existe una “selectividad en la indignación”; pues mencionó que Cazzu no se enojó con cierta persona que causó problemas a ambos en su embarazo o bien con uno de los intérpretes con quien incluso compartió escenario.

Finalmente, Christian Nodal terminó diciendo “que el mundo se está acabando y nosotros discutiendo por una barra de regueton”. Cabe destacar, que tras el estreno de “Rosita” el pasado 19 de febrero, el intérprete de “Botella tras botella” subió una foto junto a Ángela Aguilar y la canción de fondo.

¿Qué contestó Cazzu ante la mención de Christian Nodal en “Rosita”?

Tras el lanzamiento de “Rosita”, Cazzu reaccionó primero de forma breve a través de X, donde publicó un mensaje que muchos interpretaron como una postura directa ante la referencia que involucra a Christian Nodal:

“El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”. No mencionó la canción explícitamente, pero el contexto fue suficiente para que sus seguidores entendieran el destinatario.

También notaron que dejó de seguir en redes sociales a Tainy, JHAYCO y Rauw Alejandro

Sin embargo, su respuesta más fuerte llegó ayer, 24 de febrero, cuando compartió en Substack un texto titulado Tiradera. Ahí abordó lo que llamó “La legendaria camaradería entre varones”, criticando lo que considera dinámicas de complicidad dentro del género urbano. En su escrito cuestionó la hipocresía y la falta de sensibilidad que, según ella, impera en ciertos círculos de la industria.

También lanzó frases que muchos interpretaron como indirectas claras hacia los involucrados en “Rosita”. Señaló que “el chisme vende más que el arte” y calificó la pieza como una creación olvidable, insinuando que detrás de la polémica hay más estrategia que creatividad.

Uno de los fragmentos más sensibles fue cuando habló de su hija Inti, de 2 años. Sin mencionar directamente a Nodal, dejó entrever que la verdadera víctima en medio del conflicto es la menor. “La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios”.

¿De qué trata “Rosita”, canción que causó polémica entre Cazzu y Nodal?

“Rosita” es una canción de reguetón con tintes provocadores que gira en torno al coqueteo, la atracción y la dinámica de fiesta nocturna. La letra presenta a una mujer segura de sí misma, descrita como deseada por muchos, pero selectiva al momento de elegir con quién comparte su tiempo.

“Baby, tú ‘tás dura, que Dios te guarde

Tú posteaste, y like tuve que darle

Te mando mi contacto pa’ que lo guarde’

Y si es que estás acostumbrá’, me tira’ más tarde Cuando te sientas sola

O si vas pa’ la calle

Escribe muchos hola

Y lo que nadie sabe Es que está sola, solita, los panties rosita

Y muchos le tiran, pero los evita

Y vino blanco y una copita

No invita, no, no tiene a nadie en la lista Tú quiere’ un bichote

Y yo lo tengo pa’ ese culote

Mami, yo llegué pa’ quedarme en tu roster

Te vo’a dar vuelta como un rollercoaster Tú la ve’ en faldita con las loafers

Pero controla la brea como El Buster

Ella es de la isla, motherfucker

Me dio la verde en sus close friends (se guayó) Te vi jangueando, y yo en casita metí’o (nah)

Hoy salgo pa’ la calle (pa’ la calle) sin rumbo, prendí’o

Dime tú (sí, sí) Es una experta, no es una rookie

Andan suelta’, están ruli

(Chequéate los profile, que andan suci)

(Tainy) Y me dijo que hoy sí está sola, solita, los panties rosita

Y muchos le tiran (fácil), pero los evita

La de vino blanco y una copita

No invita, no, no tiene a nadie en la lista La vo’a romper y la vo’a arreglar

Esto es política pa’ yo robarte

Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal Baby, dame un sample pa’ probar

Botox en los labio’, hazme sexo oral

Te meto la batería y vo’a ponerla a vibrar

Siempre me lo babea, vo’a ponerte un bozal Yo sería padrastro si tú tiene’ nene

Chambonéamelo como una FN

Calla’íta en Calle Cerra los weekene’

Llegó de Italia y solo quiere pasta penne Y yo’ pussy (y yo’ pussy)

Chiquitita (chiquitita), pero UZI (ey)

Quiere coca (quiere coca), quiere tussi (quiere tussi)

Uva dulce, está juicy (Ra-Rauw) Vamo’ a garchin aquí en la Gucci (Gucci)

Toma fuete (fuete), cuchi cuchi (cuchi cuchi)

Hay algo en ti, Zion con Luny

Vamo’ pa’l threesome, cáele con tu roomie Si está sola, solita, los panties rosita

Y mucho’ le tiran, pero los evita

Y vino blanco y una copita

No invita, no, no, no tiene a nadie en la lista Jajaja

Estos son algunos de los nombres que han cambiado la historia de la música

Y no hablo solamente del reggaeton

JHAYCO

Rauw Alejandro

Tainy

No hay que decir más nada” Letra de “Rosita”

Entre mensajes directos, referencias a redes sociales y encuentros casuales, el tema construye una narrativa típica del urbano: seducción sin rodeos, lujo y actitud desafiante.

El verso que más revuelo causó fue “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, alusión que sacó la canción del terreno musical y la llevó a la conversación mediática al involucrar a Christian Nodal.

