Thalía será homenajeada con el Icon Award en los Billboard Women in Music 2026

Recibirá el premio por su influencia en el pop latino. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Thalía recibirá el Icon Award como parte de los premios Billboard Women in Music 2026, evento conocido como uno de los más relevantes en la industria musical.

Como destaca Billboard, la cantante mexicana recibirá el galardón por su influencia durante décadas en el pop latino y la cultura musical internacional.

¿Cuándo le entregarán el premio a Thalía?

Los Billboard Women in Music 2026 se llevarán a cabo el próximo 29 de abril en las instalaciones del Hollywood Palladium de Los Ángeles.

Cabe mencionar que, en el evento, que será conducido por la actriz y cantante Keke Palmer, además de Thalía, Billboard también reconocerá a varias artistas que protagonizaron momentos clave en los últimos meses.

Mujeres que marcaron el último año en el entretenimiento

Para la ceremonia de los Billboard Women in Music 2026, entre las mujeres homenajeadas destacan:

Teyana Taylor, quien recibirá el Visionary Award

Tate McRae, ganadora del Hitmaker Award

Ella Langley, reconocida con el Powerhouse Award

Billboard destacó que las tres viven etapas decisivas en sus carreras, tras logros importantes en premios y listas de popularidad.

La lista de reconocimientos incluirá también a otras figuras relevantes:

Kehlani – Impact Award

Laufey – Innovator Award

Mariah the Scientist – Rising Star Award

Zara Larsson – Breakthrough Award

Dentro de este grupo, Thalía figurará como una de las artistas con mayor peso histórico al recibir el Icon Award.

