Poncho de Nigris pide intervención de autoridades tras recibir amenazas

El influencer teme por su seguridad. Foto: Getty Images

Poncho de Nigris pidió protección urgente para él y su familia, luego de que recibiera amenazas, las cuales consideran están vinculadas con la liberación de su exsuegra, Juanita Sánchez Quintanilla, conocida como “La Tía”.

El influencer y conductor aseguró que en los últimos días ha recibido amenazas, situación que lo llevó a hacer un llamado directo a las autoridades estatales y federales para que implementen medidas de seguridad inmediatas.

“No busco confrontación, busco protección”: Poncho de Nigris pide seguridad ante salida de su exsuegra

A través de redes sociales, el influencer en representación propia y de su familia declaró que ha recibido amenazas directas en los últimos días, situación que calificó como grave y preocupante. Aunque no detalló el contenido específico de los mensajes por razones de seguridad, detalló que ya están siendo documentadas por su equipo legal.

De acuerdo con Poncho de Nigris, dichas advertencias están relacionadas con la reciente liberación de una persona vinculada a su pasado (su exsuegra) reactivaron una situación de riesgo real para su entorno familiar.

Sin dar detalles, explicó que su vida y la de su familia quedaron marcadas hace años por un proceso penal de alto impacto que tuvo consecuencias irreparables en su esfera personal, incluyendo limitaciones para ejercer plenamente su paternidad.

El conductor comentó que respeta el Estado de derecho y las resoluciones judiciales, pero subrayó que eso no le impide exigir garantías de seguridad. Es por ello, que pidió a las autoridades del estado de Morelos y a instancias federales implementar medidas inmediatas de protección.

Finalmente, aclaró que en caso de ser necesario, se presentará o ampliará las denuncias ante el Ministerio Público. Además, adelantó que solicitarán formalmente medidas de protección conforme a lo que establece la ley mexicana.

¿Por qué la exsuegra de Poncho de Nigris fue a la cárcel?

Juanita Sánchez Quintanilla, exsuegra de Poncho de Nigris, fue sentenciada en 2014 por su participación en el secuestro de Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi. Aunque originalmente recibió una condena de más de cuatro décadas, con el paso de los años la pena fue reducida y finalmente obtuvo su libertad a finales de enero del presente año, tras salir de un penal federal en Morelos.

