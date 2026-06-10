Carlos Vives y Silvestre Dangond encenderán el Estadio GNP con una fiesta colombiana junto a ChocQuibTown

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Carlos Vives y Silvestre Dangond cantarán en CDMX. Foto: AFP

Carlos Vives y Silvestre Dangond se presentarán en el Estadio GNP Seguros el próximo 16 de junio, en un espectáculo que promete convertirse en una auténtica celebración de los ritmos colombianos en pleno ambiente mundialista.

El concierto reunirá a dos de los máximos exponentes de la música latina contemporánea, quienes estarán acompañados por el grupo ChocQuibTown, reconocido por fusionar sonidos urbanos con ritmos tradicionales del Pacífico colombiano.

La presentación ha sido concebida como una fiesta previa a la emoción futbolera por el Mundial, en la que el escenario sustituirá a la cancha para reunir a miles de asistentes en torno a la música, el baile y el orgullo latinoamericano.

Carlos Vives llegará como uno de los artistas colombianos con mayor impacto internacional. De acuerdo con los datos compartidos por los organizadores, suma una comunidad de 24.5 millones de seguidores entre plataformas digitales y redes sociales.

Por su parte, Silvestre Dangond acumula 23.3 millones de seguidores y se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del vallenato moderno.

Los éxitos que marcarán la noche en el Estadio GNP

El repertorio promete incluir algunos de los temas más populares de ambos artistas.

Entre las canciones más representativas de Carlos Vives destacan “La Bicicleta”, “Robarte un Beso” y “Cuando Nos Volvamos a Encontrar”, esta última junto a Marc Anthony.

Mientras que Silvestre Dangond ha conquistado al público con éxitos como “Cásate Conmigo”, “Justicia” y “Materialista”, colaboración realizada junto a Nicky Jam.

Faltan pocos días para Carlos Vives y Silvestre Dangond llegan con todo el flow colombiano para una noche inolvidable. 💃🎶



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Sus lanzamientos más recientes

En cuanto a sus proyectos más recientes, Silvestre Dangond presentó “Imposible”, una colaboración con Grupo Frontera que refleja su interés por explorar otros géneros musicales.

Por su parte, Carlos Vives lanzó “El Avión” junto a Monsieur Periné, una colaboración que fue bien recibida por sus seguidores.

Tres referentes de la música colombiana

Con casi cuatro décadas de trayectoria artística, Carlos Vives es considerado uno de los principales impulsores de la internacionalización del vallenato. Según datos de Chartmetric, supera los 15.5 millones de oyentes activos en Spotify, mientras que su audiencia se concentra principalmente en Colombia, México, Estados Unidos, Perú y Argentina.

Silvestre Dangond, quien debutó discográficamente hace 24 años, cuenta con más de 6.2 millones de oyentes activos en Spotify. Su comunidad de seguidores se concentra en Colombia, Venezuela, Estados Unidos, México y Perú.

A ellos se suma ChocQuibTown, agrupación ganadora de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, reconocida por su propuesta musical y por incorporar elementos culturales y sociales en sus composiciones.

Más que un concierto, el encuentro busca convertirse en una celebración que combine dos pasiones universales: el fútbol y la música. Con banderas, cantos y baile, el espectáculo reunirá a tres de los proyectos más representativos de la música colombiana contemporánea.

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