“Mentes Únicas” llega a Claro video: periodistas con autismo entrevistan a “Chicharito”, Anahí y más celebridades

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La primera entrevista será con Javier “Chicharito” Hernández. Foto: Especial

Hay entrevistas que siguen un guion y otras que sorprenden desde la primera pregunta, ese es el punto de partida de “Mentes Únicas”,el nuevo programa que llega a Claro video y que reúne a 30 periodistas neurodivergentes, principalmente personas dentro del espectro autista, para conversar con algunas de las figuras más conocidas de México.

A partir del 10 de junio, la serie presentará encuentros con distintas celebridades del deporte, entretenimiento y el ámbito empresarial, quienes responderán preguntas que se alejan de los formatos tradicionales.

Entrevistas fuera del libreto

“Mentes Únicas” apuesta por conversaciones espontáneas, directas y sin filtros. Los entrevistadores no siguen las fórmulas habituales de la televisión y eso permitirá que surjan preguntas inesperadas que muestran facetas poco conocidas de los invitados.

Para participar en el proyecto, los 30 periodistas recibieron preparación previa mediante un taller de periodismo, con el objetivo de investigar a cada personaje y construir entrevistas propias.

El resultado, son diálogos que buscan romper con las estructuras convencionales y abrir espacio a nuevas formas de comunicar.

“Chicharito”, Hugo Sánchez, Derbez y más invitados

La primera temporada contará con ocho episodios y un elenco de invitados que reúne a

Javier “Chicharito” Hernández, máximo goleador histórico de la Selección Mexicana

Hugo Sánchez, una de las máximas leyendas del futbol nacional

El actor y productor Eugenio Derbez

La cantante y actriz Anahí

La conductora Martha Debayle

El presentador Yordi Rosado

Juanpa Zurita, creador de contenido

El empresario y CEO de Farmacias de Similares, Víctor González Herrera

Mientras que las entrevistas estarán moderadas por Gerardo Gaya, presidente de la Fundación Iluminemos por el Autismo.

Foto: Especial

Una apuesta por la inclusión

La producción adapta para México el formato internacional “Les Rencontres du Papotin”, creado por Éric Toledano y Olivier Nakache, que ya cuenta con versiones en más de 20 países.

Con esta adaptación, México se convierte en el primer país hispanohablante de América Latina en llevar el proyecto a la pantalla.

Además de presentar conversaciones diferentes, la serie busca visibilizar a las personas dentro del espectro autista y promover una mirada más incluyente sobre la neurodiversidad.

“Mentes Únicas” se estrenará el próximo 10 de junio de manera exclusiva a través de Claro video y en el primer capítulo veremos la entrevista a Javier “Chicharito” Hernández.

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