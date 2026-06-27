Xuxo Dom acepta responsabilidad tras atropellar a motociclista en Tlalnepantla: “Nunca fue mi intención evadir”

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Aseguró que asumirá su responsabilidad. Foto: Getty Images | Ilustrativa

Xuxo Dom, creador de contenido, aceptó su responsabilidad en el accidente del pasado martes 23 de junio en el que atropelló a un motociclista en Tlalnepantla, Estado de México (Edomex).

A través de un comunicado compartido en sus cuentas oficiales de redes sociales este viernes, el también actor de voz contó parte de lo sucedido y destacó que su prioridad es que la víctima reciba la mejor atención posible en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes.

El pronunciamiento llegó después de varios días de presión y críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que el influencer abandonara el lugar del accidente antes de la llegada de las autoridades y señalaron una presunta falta de responsabilidad por lo ocurrido.

Xuxo Dom explica por qué abandonó el lugar

En el comunicado, el creador de contenido aseguró que nunca tuvo la intención de evadir sus responsabilidades civiles o legales.

Explicó que decidió resguardarse porque consideró que su integridad física estaba en riesgo debido a la aglomeración de personas y al ambiente de tensión que se generó tras el accidente.

“Actué bajo un temor fundado por mi seguridad, pero nunca con la intención de abandonar la situación”, afirmó.

El creador de contenido también informó que ya estableció comunicación con familiares, amigos e incluso con el propio motociclista para ofrecer apoyo.

Añadió que su aseguradora ya fue notificada del percance y que su equipo legal realiza las gestiones correspondientes ante las autoridades del Estado de México para atender el caso.

Pide frenar amenazas y dejar actuar a las autoridades

En la parte final de su mensaje, hizo un llamado a evitar la desinformación y las amenazas que, aseguró, han surgido tras el accidente.

“Los canales legales e institucionales ya están abiertos y me encuentro a disposición de las autoridades para resolver esto por la vía del derecho y la conciliación”, señaló.

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